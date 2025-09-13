Windows 10 "згасне" рівно через місяць: що робити користувачам

14 жовтня Windows 10 отримає свій останній патч безпеки.

Що робити користувачам Windows 10

Скільки користувачів Windows 10 серед українців

Компанія Microsoft нагадала, що Windows 10 наближається до завершення свого життєвого циклу. Підтримка операційної системи завершиться рівно через місяць - 14 жовтня 2025 року.

Згідно з інформацією на сайті компанії, 14 жовтня Windows 10 отримає свій останній патч безпеки. Після цієї дати ПК і ноутбуки під управлінням ОС більше не отримуватимуть щомісячні оновлення безпеки та виправлення помилок.

Що робити користувачам

Є кілька варіантів залежно від ситуації.

Оновитися до Windows 11 . Перейти з Windows 10 на актуальну версію системи можна безкоштовно - це найпростіший спосіб зберегти безпеку комп'ютера. Однак вимоги у нової системи до "заліза" досить суворі, і далеко не кожен ПК, особливо ноутбук, їм відповідає.

. Перейти з Windows 10 на актуальну версію системи можна безкоштовно - це найпростіший спосіб зберегти безпеку комп'ютера. Однак вимоги у нової системи до "заліза" досить суворі, і далеко не кожен ПК, особливо ноутбук, їм відповідає. Оплатити розширену підтримку ESU . За додаткову плату 30 доларів будь-який користувач Windows 10 зможе продовжити отримання оновлень і патчів ще на один рік.

. За додаткову плату 30 доларів будь-який користувач Windows 10 зможе продовжити отримання оновлень і патчів ще на один рік. Користувачі також можуть отримати доступ до ESU безкоштовно, але є речі, які вам потрібно зробити.

Перейти на Linux. У Linux багато переваг, включно з повним контролем над системою, відсутністю нав'язливої реклами і стеження, а також активною спільнотою.

У Linux багато переваг, включно з повним контролем над системою, відсутністю нав'язливої реклами і стеження, а також активною спільнотою. Залишитися на Windows 10. Коли Microsoft завершує підтримку ОС, це не означає, що пристрої на ній перестануть працювати. Якщо обираєте цей варіант, важливо стежити за актуальністю версії антивіруса і регулярно робити резервні копії важливих даних.

Windows 10 була випущена 2015 року і протягом десяти років залишалася найпопулярнішою у світі десктопною операційною системою. У липні цього року Windows 11 вперше обігнала "десятку" за популярністю.

При цьому Windows 10 все ще залишається найпопулярнішою ОС від Microsoft серед українських користувачів. Її використовують 63.99% усіх ПК з Windows. Частка Windows 11 становить лише 30.89%.

