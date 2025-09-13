Windows 10 "згасне" рівно через місяць: що робити користувачам

Ви дізнаєтеся:
- Що робити користувачам Windows 10
- Скільки користувачів Windows 10 серед українців
Компанія Microsoft нагадала, що Windows 10 наближається до завершення свого життєвого циклу. Підтримка операційної системи завершиться рівно через місяць - 14 жовтня 2025 року.
Згідно з інформацією на сайті компанії, 14 жовтня Windows 10 отримає свій останній патч безпеки. Після цієї дати ПК і ноутбуки під управлінням ОС більше не отримуватимуть щомісячні оновлення безпеки та виправлення помилок.
Що робити користувачам
Є кілька варіантів залежно від ситуації.
- Оновитися до Windows 11. Перейти з Windows 10 на актуальну версію системи можна безкоштовно - це найпростіший спосіб зберегти безпеку комп'ютера. Однак вимоги у нової системи до "заліза" досить суворі, і далеко не кожен ПК, особливо ноутбук, їм відповідає.
- Оплатити розширену підтримку ESU. За додаткову плату 30 доларів будь-який користувач Windows 10 зможе продовжити отримання оновлень і патчів ще на один рік.
- Користувачі також можуть отримати доступ до ESU безкоштовно, але є речі, які вам потрібно зробити.
- Перейти на Linux. У Linux багато переваг, включно з повним контролем над системою, відсутністю нав'язливої реклами і стеження, а також активною спільнотою.
- Залишитися на Windows 10. Коли Microsoft завершує підтримку ОС, це не означає, що пристрої на ній перестануть працювати. Якщо обираєте цей варіант, важливо стежити за актуальністю версії антивіруса і регулярно робити резервні копії важливих даних.
Windows 10 була випущена 2015 року і протягом десяти років залишалася найпопулярнішою у світі десктопною операційною системою. У липні цього року Windows 11 вперше обігнала "десятку" за популярністю.
При цьому Windows 10 все ще залишається найпопулярнішою ОС від Microsoft серед українських користувачів. Її використовують 63.99% усіх ПК з Windows. Частка Windows 11 становить лише 30.89%.
