Презентація iPhone 17: усі характеристики та де дивитися трансляцію

Презентація айфон 17 / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Apple готує головну подію осені: у вівторок, 9 вересня, компанія представить нові iPhone, смарт-годинники та аксесуари. На користувачів чекають не тільки традиційні оновлення, а й справжній редизайн, якого не було понад чотири роки.

Коли буде презентація iPhone 17?

Світова прем'єра відбудеться 9 вересня 2025 року. Главред транслюватиме презентацію онлайн.

Apple анонсувала презентацію о 20:00 за київським часом. Як подивитися цей захід онлайн:

Сайт Apple Events - через Safari, Chrome або Firefox на будь-якому пристрої, з можливістю додати нагадування в календар.

YouTube - Apple вже створила сторінку з нагадуванням, доступну майже на всіх платформах.

Додаток Apple TV - скоро там з'явиться спеціальний розділ для перегляду на iPhone, iPad, Mac, Apple TV, а також на сумісних Smart TV і навіть ігрових консолях.

Коли виходить iPhone 17 в Україні?

Продажі стартують у США вже у вересні, а в Україні нові моделі очікуються до кінця жовтня 2025 року.

Чим 17 айфон кращий за 16?

Головні поліпшення:

нові процесори A19 і A19 Pro;

редизайн корпусу і перероблений блок камер;

збільшена автономність;

вперше - телефотокамера 48 Мп зі змінною діафрагмою;

зі змінною діафрагмою; можливість запису відео одночасно з фронтальної та основної камер;

екран ProMotion тепер і в базовій версії iPhone 17.

У яких кольорах буде iPhone 17 Pro Max?

Apple розширює палітру. Цього року iPhone 17 Pro Max представлять у новому помаранчевому кольорі, а для моделі iPhone 17 Air буде доступний ніжно-блакитний варіант, як у MacBook Air M4.

Моделі та ключові характеристики iPhone 17

iPhone 17 - збільшений дисплей 6,3 дюйма з ProMotion.

iPhone 17 Pro - новий дизайн, поліпшені камери, процесор A19 Pro.

iPhone 17 Pro Max - 6,9 дюйма, рекордна автономність, нові кольори.

iPhone 17 Air - ультратонкий (5,5 мм), з eSIM і одним модулем камери.

Інші новинки презентації

Apple Watch Ultra 3 - збільшений екран, супутниковий зв'язок.

Apple Watch Series 11 - новий дисплей і палітра.

AirPods Pro 3 - вбудований пульсометр і живий переклад.

AirTag 2, iPad Pro (M5), Vision Pro, HomePod mini - оновлення популярних пристроїв.

Що робить Apple? Apple - американська корпорація, розробник персональних і планшетних комп'ютерів, аудіоплеєрів, смартфонів, програмного забезпечення та цифрового контенту. Штаб-квартира розташована в Купертіно, штат Каліфорнія, пише Вікіпедія.

