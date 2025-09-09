Презентація iPhone 17: усі характеристики та де дивитися трансляцію

Apple готує головну подію осені: у вівторок, 9 вересня, компанія представить нові iPhone, смарт-годинники та аксесуари. На користувачів чекають не тільки традиційні оновлення, а й справжній редизайн, якого не було понад чотири роки.
Коли буде презентація iPhone 17?
Світова прем'єра відбудеться 9 вересня 2025 року. Главред транслюватиме презентацію онлайн.
Apple анонсувала презентацію о 20:00 за київським часом. Як подивитися цей захід онлайн:
Сайт Apple Events - через Safari, Chrome або Firefox на будь-якому пристрої, з можливістю додати нагадування в календар.
YouTube - Apple вже створила сторінку з нагадуванням, доступну майже на всіх платформах.
Додаток Apple TV - скоро там з'явиться спеціальний розділ для перегляду на iPhone, iPad, Mac, Apple TV, а також на сумісних Smart TV і навіть ігрових консолях.
Коли виходить iPhone 17 в Україні?
Продажі стартують у США вже у вересні, а в Україні нові моделі очікуються до кінця жовтня 2025 року.
Чим 17 айфон кращий за 16?
Головні поліпшення:
- нові процесори A19 і A19 Pro;
- редизайн корпусу і перероблений блок камер;
- збільшена автономність;
- вперше - телефотокамера 48 Мп зі змінною діафрагмою;
- можливість запису відео одночасно з фронтальної та основної камер;
- екран ProMotion тепер і в базовій версії iPhone 17.
У яких кольорах буде iPhone 17 Pro Max?
Apple розширює палітру. Цього року iPhone 17 Pro Max представлять у новому помаранчевому кольорі, а для моделі iPhone 17 Air буде доступний ніжно-блакитний варіант, як у MacBook Air M4.
Моделі та ключові характеристики iPhone 17
iPhone 17 - збільшений дисплей 6,3 дюйма з ProMotion.
iPhone 17 Pro - новий дизайн, поліпшені камери, процесор A19 Pro.
iPhone 17 Pro Max - 6,9 дюйма, рекордна автономність, нові кольори.
iPhone 17 Air - ультратонкий (5,5 мм), з eSIM і одним модулем камери.
Інші новинки презентації
Apple Watch Ultra 3 - збільшений екран, супутниковий зв'язок.
Apple Watch Series 11 - новий дисплей і палітра.
AirPods Pro 3 - вбудований пульсометр і живий переклад.
AirTag 2, iPad Pro (M5), Vision Pro, HomePod mini - оновлення популярних пристроїв.
Що робить Apple?
Apple - американська корпорація, розробник персональних і планшетних комп'ютерів, аудіоплеєрів, смартфонів, програмного забезпечення та цифрового контенту. Штаб-квартира розташована в Купертіно, штат Каліфорнія, пише Вікіпедія.
