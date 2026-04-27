Житомирщину накриють дощі та сильні заморозки: коли очікувати

Погода в регіоні наразі залишатиметься холодною та нестійкою.

Прогноз погоди у Житомирі та області на кінець квітня

Погода на Житомирщині наприкінці квітня залишатиметься холодною та нестійкою: протягом тижня температура коливатиметься від -2° уночі до 13° тепла вдень, а небо переважно буде затягнуте хмарами.

Подекуди можливі дощі, а найпотужніші пориви вітру синоптики очікують у вівторок, коли північно‑західний вітер посилюватиметься до 7–12 м/с. Про це у коментарі Житомир.info повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

Вівторок, 28 квітня

Початок тижня принесе Житомиру та області мінливу хмарність без істотних опадів, але з відчутним холодом. Уночі та вранці зберігатимуться сильні заморозки 0…–2°, а вдень повітря прогріється лише до 8–10° у місті та 6–11° по області. Північно‑західний вітер буде доволі помітним - 7–12 м/с, що посилюватиме відчуття прохолоди.

Середа, 29 квітня

Середа також розпочнеться без опадів, однак удень місцями пройде невеликий дощ. Заморозки вночі та вранці збережуться на рівні 0…–2°, а денна температура становитиме 6–11° тепла. Вітер залишатиметься північно‑західним, але дещо слабшим - 5–10 м/с.

Четвер, 30 квітня

У четвер синоптична картина майже не зміниться: мінлива хмарність, уночі без істотних опадів, удень - локальні невеликі дощі. Заморозки знову очікуються вночі та вранці, а денні температури триматимуться в межах 6–11° тепла. Вітер змінить напрямок на північний, швидкість - 5–10 м/с.

Водночас з 28 по 30 квітня на території області утримуватиметься висока пожежна небезпека (4 клас), тому рятувальники закликають мешканців бути особливо обережними.

П’ятниця, 1 травня

Перший день травня буде трохи м’якшим: без істотних опадів, уночі 1–6° тепла, а вдень - 8–13°. Попри поступове потепління, погода залишатиметься прохолодною для початку травня.

Про джерело: Zhitomir.info Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

