На Житомирщині розгуляється негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

У понеділок на Житомирщині очікується відчутний холод і поривчастий вітер.

Прогноз погоди на Житомирщині на початок тижня

Погода у понеділок, 27 квітня, на Житомирщині буде прохолодною та вітряною. Упродовж доби в області та в самому Житомирі збережеться мінлива хмарність, без істотних опадів, а ніч і ранок принесуть заморозки у повітрі 0…–2°. Про це повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

Окрім холоду, регіон накриє потужний північно-західний вітер. Протягом дня очікуються пориви 15–20 м/с, що відповідає І рівню небезпечності (жовтому). Такі умови можуть ускладнювати рух транспорту та створювати ризики для слабко закріплених конструкцій.

У Житомирі вночі температура опуститься до 0…–2°, а вдень підніметься лише до 9–11°. По області буде схожа картина: нічні значення 0…–2°, денні - 7–12°. Вітер залишатиметься прохолодним і різким, 7–12 м/с із періодичними сильними поривами.

Погода 27 квітня стане черговим нагадуванням про те, що весна на Житомирщині та по всій Україні вцілому цього року непередбачувана: після теплих періодів знову повертаються заморозки та штормовий вітер.

Як повідомляв Главред, 26 квітня на Рівненщині очікується прохолодна та вітряна погода з короткочасними дощами. Температура вночі становитиме +3…+8 °С, удень +6…+11 °С.

У Черкаській області наприкінці квітня прогнозується ускладнення погодних умов. 27 квітня очікуються пориви вітру до 15–20 м/с, оголошено перший рівень небезпечності.

У понеділок, 27 квітня, у східних, а вдень також у північних і місцями центральних областях прогнозуються невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. На решті території опадів не очікується.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

