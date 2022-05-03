Спека повертається: синоптики розповіли, де в Україні різко потеплішає

Прохолодніше всього буде в північних і північно-східних областях.
Погода в Україні у середу 4 травня збережеться колишня, але в деякі регіони вже прийде літнє тепло. Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, місцями в Україні будуть дощі з сильними грозами.
За її прогнозом, протягом дня завтра очікується +14 ... +17. Практично літні температури + 17 ... +22 градуси порадують жителів східної і південної частин країни.
Прохолодніше всього буде в північних і північно-східних областях, там термометри покажуть +12 ... +16. У нічний час синоптик пообіцяла + 5 ... +9 градусів.
Дощі, місцями з грозами, пройдуть в центральних і західних регіонах, а також в Харківській, Одеській і Миколаївській областях. На решті території переважатиме суха погода.
Також Діденко попередила про сильний північний вітер у центральній частині України.
У Києві очікується близько +15 градусів вдень і +5 ...+ 7 вночі. Серйозних опадів не передбачається.
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