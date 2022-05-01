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Синоптик розповів, коли чекати спеки в Україні в травні

1 травня 2022, 03:40

В Україні в травні збільшиться кількість метеорологічних аномалій і небезпечних явищ.

погода
Погода в Україні в травні / pixabay

Погода в Україні у травні в деяких регіонах очікується посушлива, але в деяких регіонах зросте загроза небезпечних метеорологічних явищ, таких як шквали і град.

Крім того, в Карпатах може випасти мокрий сніг і снігова крупа.

Кандидат географічних наук і синоптик Ігор Кибальчич повідомляє, що посуха буде в Одеській, Миколаївській, Вінницькій і Тернопільській областях, тому є ризики зростання пожежної небезпеки в лісових і степових масивах до максимального 5 класу.

"Безпосередньо на території України кількість опадів у травні передбачається на 10 - 35% нижче кліматичної норми, і тільки в східних областях зволоження прогнозується в межах норми", - сказав синоптик.

Основна частина опадів в Україні буде у вигляді короткочасних дощів, іноді з грозами. Також збільшиться кількість метеорологічних аномалій і небезпечних явищ.

"У другій половині місяця більш помітно активізується конвективна діяльність внаслідок зростання середніх температур, тому збільшиться ймовірність небезпечних метеорологічних явищ, таких як шквали і град (адже у високогір'ї навіть у червні нерідко спостерігаються опади в жорсткій фазі)", - попередив Кибальчич.

Середньомісячна температура повітря прогнозується в межах норми в центральних і місцями в західних регіонах, а на решті території травень виявиться прохолодним з відхиленням середньої температури на 0,5 – 2 °С зі знаком "мінус".

Водночас на Закарпатті, у Львівській області та Буковині травень стане досить теплим, на 0,5 – 1 °С вище середніх багаторічних показників.

"Нічні заморозки на поверхні грунту можуть спостерігатися в першій декаді місяця в більшості областей, за винятком півдня і південного сходу. Поступово починаючи з другої декади травня нічні температури стануть більш комфортними, а ймовірність заморозків істотно знизиться", - резюмував синоптик.

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