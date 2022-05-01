Україна "попливе": синоптики попередили про різку зміну погоди і похолодання

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчі дні знову почне погіршуватися. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують короткочасні дощі, грози і невелике зниження температури в нічний час.

З понеділка, 2 травня західні області накриє невеликими дощами. На решті території - хмарно, без опадів. Температура підніметься на кілька градусів. Вночі + 5 +7 градусів, тільки на сході +3 + 5 градусів. Вдень від +15 до +17 градусів, місцями на заході до +19 градусів.

У Києві 2 травня очікується хмарна погода, без опадів. Вночі в столиці + 6 +8 градусів, вдень +16 + 18 градусів.

З 3 травня дощі почнуть переміщатися з західних областей у бік півночі і північного сходу. В інших регіонах буде сухо. Вночі очікується +5 +7 градусів.

Вдень у більшості областей +15 +17 градусів, на сході трохи прохолодніше, +13 +15 градусів.

У Києві 3 травня очікується невеликий дощ. Вночі в столиці +6 +8 градусів, вдень від +16 до +18 градусів.

З середи 4 травня всю Україну накриє сильними грозами, очікується сильний штормовий вітер. Сухо буде на Волині, у Львові та Тернополі, у південних областях, а також у Донецькій та Луганській областях. Нічна температура повітря коливатиметься від + 5 до +8 градусів, на півдні до +9 +11 градусів.

Вдень на заході та півночі похолодає до +12 +15 градусів, місцями очікується до +17 градусів. У центрі +16 +18 градусів. У південних областях та на сході синоптики прогнозують від +17 до +20 градусів.

У Києві пройде сильна гроза, очікується вітер. Вночі в столиці + 8 +10 градусів, вдень всього +14 + 16 градусів.

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