Грози, прохолода і навіть мороз: синоптик розповів про погоду в Україні на "травневі"

Синоптик розповів про погоду в Україні на" травневі " / УНІАН

Перший тиждень травня в Україні буде прохолодним, а місцями з опадами і заморозками.

Прогноз погоди на тиждень озвучив кандидат географічних наук і синоптик ігор Кибальчич.

Погода в Україні 2 травня

Велика частина України залишиться без опадів, і тільки в Карпатах, Прикарпатті та місцями в північних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вночі + 3...+ 8°С, вдень + 14...+19°С, у Закарпатті до + 22°С. вітер змінних напрямків у північних та західних областях південно-західний, 3 - 8 м/с.

Погода в Україні 3 травня

Очікується невеликі короткочасні опади в північних і західних областях України, місцями з грозами, а на решті території буде суха погода. Мінімальні нічні температури прогнозуються в межах + 3...+8°С, у східних регіонах на поверхні ґрунту заморозки -3...0°С; вдень повітря прогріється до +15 ... +20°С, у Прикарпатті до +23°С. вітер переважно південно-західного напрямку, 3-8 м/с.

Погода в Україні 4 травня

Синоптик прогнозує помірні опади з грозами в Західних, Центральних і східних областях. На півночі і півдні буде сухо. Вночі стовпчики термометрів покажуть + 3...+ 8°С, на сході заморозки на поверхні грунту до -3...0°С; вдень +14...+19°С, у східних та південних областях місцями до +22 °С. Очікується зміна напрямку вітру на північний та північно-західний.

Погода в Україні 5 травня

Опади очікуються тільки в Карпатах і Прикарпатті, в той час, як на інших територіях сухо. Нічна температура + 2...+ 7°С, у північних областях на поверхні ґрунту та місцями в повітрі можливі заморозки до -3°С; вдень +12...+17°С, у Приазов'ї та Херсонській області до +19 °С.

Погода в Україні 6-8 травня

У більшості регіонів України збережеться прохолодна погода, переважно без опадів. На заході можливі грози в денний час.

Нагадавши, погода в Україні в травні у деяких регіонах очікується посушлива, але в деяких регіонах зросте загроза небезпечних метеорологічних явищ, таких як шквали і град.

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