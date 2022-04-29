Україну в травні підморозить: синоптики попередили про різке похолодання

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчі дні буде з сонячними і теплими днями. Як обіцяють синоптики, скоро країну атакують заморозки і повернуться грози.

"Вночі 29 квітня - 1 травня в північних, західних, 30 квітня і 1 травня і центральних областях на поверхні грунту і місцями в повітрі заморозки 0-3 (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили синоптики Укргідрометцентру.

29 квітня синоптики прогнозують незначні опади і хмарність у Вінницькій, Миколаївській, Одеській області. На інших територіях - сухо. Температура +11 +16, а на півдні та сході +14 + 20 градусів.

У суботу - неділю 30 квітня - 1 травня - сухо, в основному сонячно, температура +12 +16, на півдні +15 +19 градусів.

2-3 травня нічні заморозки відступлять, вдень по країні +13 +19 градусів. Очікуються грози і незначні опади, за винятком півдня і сходу.

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