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Спека в Україні битиме рекорди щороку: якою буде погода у найближчі 10 днів

Руслана Заклінська
17 липня 2024, 16:29
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В Україні фіксуються аномально високі температури, спека ставатиме сильнішою з кожним роком, розповіла Наталія Птуха.
Спека в Україні битиме рекорди щороку: якою буде погода у найближчі 10 днів
Спека в Україні може кожного року ставати сильнішою / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

В Україні продовжують фіксувати рекордно високі температури. Тенденція зі спекою може посилюватись в майбутньому. Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу.

"Такі умови прослідковувалися не тільки на території України і південно-східної Європи, але і в США також, в нас були по західному узбережжю зафіксовані максимально високі значення температур, абсолютні максимуми за всю історію спостережень для певних метеостанцій", - розповіла вона.

За словами синоптикині, впродовж року кожен місяць ставав аномально теплим. Птуха наголосила, що високі показники температури фіксували практично по всій земній кулі.

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"Така тенденція зберігається і з року в рік періодів з теплою погодою, з хвилями тепла стає дедалі більше, а періодів з холодною погодою стає все менше. Така залежність є, кліматологи всього світу про це говорять", - зазначила синоптикиня.

Якою буде погода в Укрїні - прогноз на найближчі 10 днів

У найближчі 10 днів в Україні очікується послаблення спеки. Проте різкого зниження температури не буде, заявила Птуха.

"Трохи вона послабиться, вже не буде таких екстремальних температур. Але, все одно, після того, як 18-19 липня відбудеться перебудова, знову на нашу територію почне впливати інший антициклон. Не настільки вже спекотна повітряна маса буде в його системі. Але досить високі значення температури, більш притаманні кліматичним нормам для українського літа, будуть присутні", - спрогнозувала вона.

Птуха наголосила, що значних змін на найближчі 10 днів поки не передбачається.

Аномальна спека в Україні - подробиці

Нагадаємо, з початку липня температура повітря невпинно зростає, подекуди на сході та півдні вона перевищила +40 °С. Під прямим сонячним промінням фактична температура може досягати +60 °С. Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що через інтенсивне потепління клімату такі періоди спеки ставатимуть частішими.

Також 13 липня в Україні було встановлено кілька температурних рекордів. Гідрометцентр повідомив, що денні максимуми в деяких областях побили попередні історичні рекорди для цієї дати.

Як повідомляв Главред, причина аномальної спеки - тропічне повітря з півдня, пояснила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня. Спочатку воно надходило з південного сходу, а тепер - з південного заходу. Найближчі три-п'ять діб повітряна маса з півночі Балкан, що потрапила туди з Африки, спринесе спеку до понад 30 і навіть до 40 градусів.

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