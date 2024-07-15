Україну накриє нова порція африканської спеки: синоптик сказав, коли чекати похолодання

Аномальна спека в Україні 2024 року б'є температурні рекорди. Причому нинішні високі градуси називають унікальними для липня, оскільки в попередні роки таке підвищення температури повітря зазвичай спостерігалося в серпні. Коли ж закінчиться спека в Україні? Своїми прогнозами поділилися синоптики.
Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня розповіла, що причина нинішньої аномальної спеки - тропічне повітря з півдня. Спочатку воно надходило з південного сходу, а тепер - з південного заходу.
"З Африки на Середземне море перекочувала, і до нас буде надходити найближчі три-п'ять діб повітряна маса з півночі Балкан, а на Балкани вона з Африки потрапляє. Тому ми маємо найвищі значення, максимальні температури, які перевищують 30 градусів і навіть сягатимуть 40", - зазначила синоптик.
Спека б'є температурні рекорди
13 липня температура повітря в деяких областях побила попередні історичні рекордні значення для цього дня, передає Укргідрометцентр.
За даними метеорологічних станцій, зафіксовано перевищення на 1-4°. Денні максимуми, наприклад, на Вінниччині та в Миколаївській областях становили 38,9° і 37,7° відповідно.
До слова, дуже спекотно не лише в Україні. У деяких країнах Східної Європи та на Балканах температура повітря вже сягає та перевищує 40-42 градуси вище нуля.
Синоптики очікують, що протягом наступних 10 днів у низці країн із цих регіонів можуть бути побиті сотні місячних і навіть абсолютних температурних рекордів.
Аномальна спека може зачепити також деякі регіони Польщі, Чехії, Австрії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови, Болгарії, Сербії, Косова, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Албанії, Північної Македонії та навіть Греції та Італії.
У якому році була найсильніша спека
Найвищу температуру в Україні за всю історію спостережень було зафіксовано в серпні 2010 року в Луганську. Тоді температура повітря піднялася до рекордних 42 градусів тепла.
2010 рік став також найтеплішим для Дніпра, Херсона та Запоріжжя - у цих містах температура сягала 40-40,9 градуса тепла.
Значна частина температурних рекордів в українських містах припадає на 2010 і 2007 роки.
Який найбільший мінус був в Україні
Найнижча температура повітря за всю історію спостережень в Україні також була в Луганську. У 1900 та 1935 роках у місті було зафіксовано 41,9 градуса нижче нуля.
Загалом більшість холодних температурних рекордів в Україні зафіксували між 1920-1940 роками.
Спека в Україні посилиться - синоптик
Метеоролог Ігор Кибальчич прогнозує нову порцію африканського повітря з 15 до 19 липня. За його словами, спека посилиться і пошириться на північні та частково західні регіони України. У цей період максимальні денні показники становитимуть +33...+38 °С, у південних і центральних областях місцями стовпчики термометрів піднімуться до +40...+42 °С.
Середньодобова температура, відповідно, може досягати і перевищувати +30 °С, що на 6 - 11 °С вище за кліматичну норму, передає meteoprog. Найближчого тижня є всі шанси повторення або навіть перекриття рекорду Луганська 2010 року.
Коли в Україну прийде похолодання
Поступова зміна синоптичних умов прогнозується лише з 20 липня.
Кибальчич обіцяє, що в Україну почне надходити більш свіже та прохолодне повітря з районів центральної та північно-західної Європи.
"Починаючи із західних і північних областей аномальна спека відступить на схід і на початку третьої декади місяця покине територію України", - каже синоптик.
На зміну африканському повітрю до нас надійде помірна повітряна маса, тож середньодобова температура наблизиться до норми в цю пору року.
Разом із похолоданням прийдуть і довгоочікувані опади, які мають помітно поліпшити ситуацію з посухою та знизити рівень пожежної небезпеки.
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Погода на сьогодні - прогноз на 15 липня
Як писав Главред, 15 липня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +41 градуса.
Найнижча температура повітря очікується у Волинській та Львівській областях. Там температура повітря підвищиться до +30 градусів.
У Києві 15 липня синоптики прогнозують дощі з грозами. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура по області вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°; у Києві температура вночі 23-25°, вдень сильна спека 36-38°", - повідомляє Укргідрометцентр.
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