Україну накриє нова порція африканської спеки: синоптик сказав, коли чекати похолодання

Із 15 до 19 липня спека посилиться та пошириться на північні та частково західні регіони України. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +40...+42 °С.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakroet-novaya-porciya-afrikanskoy-zhary-sinoptik-skazal-kogda-zhdat-poholodaniya-10580840.html Посилання скопійоване

Цього тижня спека в Україні може побити абсолютний рекорд 20210 року / ua.depositphotos.com, pixabay.com

Аномальна спека в Україні 2024 року б'є температурні рекорди. Причому нинішні високі градуси називають унікальними для липня, оскільки в попередні роки таке підвищення температури повітря зазвичай спостерігалося в серпні. Коли ж закінчиться спека в Україні? Своїми прогнозами поділилися синоптики.

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня розповіла, що причина нинішньої аномальної спеки - тропічне повітря з півдня. Спочатку воно надходило з південного сходу, а тепер - з південного заходу.

"З Африки на Середземне море перекочувала, і до нас буде надходити найближчі три-п'ять діб повітряна маса з півночі Балкан, а на Балкани вона з Африки потрапляє. Тому ми маємо найвищі значення, максимальні температури, які перевищують 30 градусів і навіть сягатимуть 40", - зазначила синоптик.

відео дня

Спека б'є температурні рекорди

13 липня температура повітря в деяких областях побила попередні історичні рекордні значення для цього дня, передає Укргідрометцентр.

За даними метеорологічних станцій, зафіксовано перевищення на 1-4°. Денні максимуми, наприклад, на Вінниччині та в Миколаївській областях становили 38,9° і 37,7° відповідно.

До слова, дуже спекотно не лише в Україні. У деяких країнах Східної Європи та на Балканах температура повітря вже сягає та перевищує 40-42 градуси вище нуля.

Синоптики очікують, що протягом наступних 10 днів у низці країн із цих регіонів можуть бути побиті сотні місячних і навіть абсолютних температурних рекордів.

Аномальна спека може зачепити також деякі регіони Польщі, Чехії, Австрії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови, Болгарії, Сербії, Косова, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Албанії, Північної Македонії та навіть Греції та Італії.

У якому році була найсильніша спека

Найвищу температуру в Україні за всю історію спостережень було зафіксовано в серпні 2010 року в Луганську. Тоді температура повітря піднялася до рекордних 42 градусів тепла.

2010 рік став також найтеплішим для Дніпра, Херсона та Запоріжжя - у цих містах температура сягала 40-40,9 градуса тепла.

Значна частина температурних рекордів в українських містах припадає на 2010 і 2007 роки.

Який найбільший мінус був в Україні

Найнижча температура повітря за всю історію спостережень в Україні також була в Луганську. У 1900 та 1935 роках у місті було зафіксовано 41,9 градуса нижче нуля.

Загалом більшість холодних температурних рекордів в Україні зафіксували між 1920-1940 роками.

Спека в Україні посилиться - синоптик

Метеоролог Ігор Кибальчич прогнозує нову порцію африканського повітря з 15 до 19 липня. За його словами, спека посилиться і пошириться на північні та частково західні регіони України. У цей період максимальні денні показники становитимуть +33...+38 °С, у південних і центральних областях місцями стовпчики термометрів піднімуться до +40...+42 °С.

Середньодобова температура, відповідно, може досягати і перевищувати +30 °С, що на 6 - 11 °С вище за кліматичну норму, передає meteoprog. Найближчого тижня є всі шанси повторення або навіть перекриття рекорду Луганська 2010 року.

З 15 по 19 липня спека посилиться / meteoprog.com

Коли в Україну прийде похолодання

Поступова зміна синоптичних умов прогнозується лише з 20 липня.

Кибальчич обіцяє, що в Україну почне надходити більш свіже та прохолодне повітря з районів центральної та північно-західної Європи.

"Починаючи із західних і північних областей аномальна спека відступить на схід і на початку третьої декади місяця покине територію України", - каже синоптик.

На зміну африканському повітрю до нас надійде помірна повітряна маса, тож середньодобова температура наблизиться до норми в цю пору року.

Разом із похолоданням прийдуть і довгоочікувані опади, які мають помітно поліпшити ситуацію з посухою та знизити рівень пожежної небезпеки.

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода на сьогодні - прогноз на 15 липня

Як писав Главред, 15 липня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +41 градуса.

Найнижча температура повітря очікується у Волинській та Львівській областях. Там температура повітря підвищиться до +30 градусів.

У Києві 15 липня синоптики прогнозують дощі з грозами. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°; у Києві температура вночі 23-25°, вдень сильна спека 36-38°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред