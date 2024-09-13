Всю Україну заллє дощами: синоптик дав прогноз погоди на вихідні

Погода в Україні на вихідних 14-15 вересня буде дощовою. Удень температура повітря становитиме +26...+28 градусів, уночі буде значно прохолодніше - стовпчики термометрів не піднімуться вище +18 градусів. Прогноз погоди на вихідні озвучили синоптики Укргідрометцентру.
Погода в Україні 14 вересня 2024 року
Синоптик прогнозує дощову суботу для більшості регіонів України. Опади очікуються і вдень, і вночі.
У західних регіонах України вдень дощ буде помірним, вночі - значні опади.
На півночі та в центрі держави, а також Миколаївській та Одеській областях 14 вересня прогнозуються короткочасні дощі. У Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях - без опадів.
Температура повітря в суботу становитиме +26...+28 градусів. Найхолодніше буде на Заході - стовпчики термометрів піднімуться до +19...+21 градуса.
У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях температура повітря становитиме +16...+18, а на Закарпатті похолодає до +13...+15 градусів.
Уночі температура повітря прогнозується на рівні +18...+16, на заході - на кілька градусів прохолодніше, на півдні - до +21...+18.
Погода в Україні 15 вересня
У неділю дощі пройдуть у центральних, південних та західних регіонах. Опади на заході та в Одеській області прогнозуються помірні, у центрі країни - переважно короткочасні.
У Закарпатській області температура повітря вдень коливатиметься від +16 до +18 градусів. В Одеській області стовпчики термометрів піднімуться до +20...+22. На решті території очікується +26...+28. У східних регіонах буде приблизно на 1 градус тепліше.
Нічна температура повітря також коливатиметься. На Заході - від +11...+9 на заході, на Півночі та в Центрі - від +18...+16, на Півдні та Сході прогнозується +20...+18 градусів.
Погода в Україні - прогнози на вересень
За прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, у Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, у Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.
Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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