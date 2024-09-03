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Смог і гар: у Києві погіршилася якість повітря - у чому причина

Анна Ярославська
3 вересня 2024, 10:53
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У Броварському районі Київщини горить торф у шести осередках загальною площею 3,74 га.
Київ, погода
У Києві зіпсувався стан повітря / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

У вівторок, 3 вересня, у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Ймовірна причина - пожежа в екосистемах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що в Броварському районі Київщини горить торф у шести осередках загальною площею 3,74 га.

"Також пожежа є можливою причиною неприємного запаху в столиці", - йдеться в повідомленні.

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У разі появи задимленості рекомендується закрити вікна та відмовитися від довгих прогулянок і фізичної активності на відкритому повітрі.

Тим часом Головне управління ДСНС України в Києві попереджає, що з 3 по 5 вересня в Києві продовжено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Погодні умови збільшують ризик виникнення та поширення пожеж в екосистемах. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки як вдома, так і на природі. У разі пожежі телефонуйте за номерами 101 або 112", - ідеться у повідомленні.

Погода в Києві сьогодні

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Києві та області 3 вересня буде хмарною з проясненнями, без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°. У Києві вночі 18-20°, вдень 28-30°.

Погода в Україні 3 вересня 2024 року
Погода в Україні 3 вересня 2024 року / meteo.gov.ua

Погода в Україні на тиждень

З 3 по 6 вересня у південній частині, більшості центральних та у східних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. На решті території - без опадів, прогнозує синоптик Укргідрометцентру.

Вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с, на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 15-20°, у західних областях 12-17°; вдень 3 липня 25-31°, 4-5 вересня 23-29°.

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Згідно з прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, у Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, у Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижче +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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