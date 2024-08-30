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Спека до 40 градусів та заморозки: синоптики вразили прогнозом погоди на вересень

Юлія Закрепа
30 серпня 2024, 13:57
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Абсолютний максимум температури повітря становить 33-38,8 градусів за Цельсієм.
Спека до 40 градусів та заморозки: синоптики вразили прогнозом погоди на вересень
Яка погода буде у вересні 2024 року / фото: unsplash

Синоптики повідомили, що у вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 15-20 градусів, а в Карпатах 13-14 градусів - це на 2 градусів вище за норму.

За прогнозом синоптиків "Укргідрометцентру", місячна кількість опадів очікується 37-76 мм, в Карпатах місцями 97-111 мм, що в межах норми.

"Вересень - перехідний місяць від літа до осені, якому властиве загальне зниження температури, послаблення грозової діяльності", - додають синоптики.

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Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря становить 13-17 градусів, у південній частині місцями 18-20 градусів, в гірських районах 9-15 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 1-7 градусів морозу, на півдні Херсонської та Запорізької областей 0-1 градусів тепла, в Криму до 5,5 градусів тепла.

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Абсолютний максимум температури повітря становить 33-38,8 градусів, в гірських районах місцями 24-32 градусів тепла.

"Середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм, у південній частині місцями 28-36 мм, на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах місцями 77-108 мм, на високогір′ї Карпат до 130 мм. Заморозки в повітрі відмічено у другій та третій декадах, в Карпатах та місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях - у першій декаді вересня", - пишуть синоптики.

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко розповіла, де буде "найгарячіше" на вихідних. Відомо, що на заході, півночі та в центрі можливі короткочасні грозові дощі, тоді як на півдні та сході буде без опадів.

Синоптики розкрили дату похолодання та назвали, які регіони заливатиме грозовими дощами. Водночас синоптики попереджають про те, що майже у всіх областях України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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