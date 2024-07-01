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Вся Україна - у зоні ризику: якою буде погода в липні 2024 та в чому небезпека

Анна Ярославська
1 липня 2024, 10:29
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Липень 2024 року буде спекотним та посушливим, але без значних погодних катаклізмів.
Погода
Пекельна спека в липні дуже ймовірна в деяких регіонах / Фото: pixabay

Погода в Україні в липні буде неоднаковою в різних регіонах. Найкомфортніше буде в західних областях - погода буде і не спекотною, і не холодною. В інших областях синоптик прогнозує палюче сонце та мало опадів. Водночас уся Україна перебуватиме в зоні ризику - у липні не виключені грози та шквали.

Погода в Україні - прогноз на липень від Укргідрометцентру

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що липень 2024 року буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси. У середньому, повітря в Україні прогріється до +20...+26 градусів тепла, у Карпатах очікується +16...+18 градусів.

Місячна кількість опадів у липні очікується 37-95 мм, у Карпатах - 49-90 мм, на Прикарпатті та в Рівненській області місцями 101-170 мм.

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Кількість опадів по регіонах у липні помітно відрізнятиметься, хоча й залишиться в межах норми.

"У західних, північних областях це 60-120 мм, на решті території країни - значно менше, від 37 до 75 мм", - розповів ТСН заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

За його словами, у липні погода в Україні буде нестійкою. Грози, шквали та прохолода чергуватимуться зі спекотною та посушливою погодою.

Зокрема, перша декада липня буде спекотною і без опадів, короткочасні дощі й навіть зливи пройдуть переважно в західних і північних областях, а південь і схід України потерпатимуть від спеки.

Не виключені в липні й шквальні пориви вітру, смерчі, зливи, град. Однак де конкретно їх очікувати - поки що передбачити важко. Загалом, у зоні ризику - вся Україна, прогнозує синоптик.

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в західних регіонах

У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях з 1 до 3 липня очікуються зливи з сильними грозами. Дощі також прогнозуються на 7 і 11 число, свідчить узагальнений прогноз погодних сайтів meteofor і sinoptik.

Попри опади, у регіоні буде тепло, лише на кілька днів на початку місяця температура знизиться до +20...+21 градуса вдень і до +14...+16 вночі. Надалі потеплішає до +24...+26 градусів, дощі припиняться.

Загалом у регіоні в другій та третій декадах переважатиме комфортна погода: вдень +24...+27 градусів вдень і +16...+19 вночі. Також можливі невеликі короткочасні дощі.

Погода Україні - прогноз для північних областей

У Рівненській, Житомирській та Волинській областях у перші 10 днів прогримлять грози та пройдуть сильні дощі. На Волині похолодає до +18.

У Київській області та в столиці опадів у першій декаді майже не буде, а на Сумщині дощовий тиждень прогнозується з 7 по 14 липня.

Температура повітря в північних регіонах очікується +27...+29 градусів вдень і +16...+20 вночі.

У Сумській області перший тиждень буде спекотним: удень від +32 до +34 градусів, уночі +19...+20. Згодом на Сумщині буде трохи прохолодніше - близько +28 градусів.

Погода в Україні - центральні регіони

На Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині та Дніпропетровщині в липні буде сухо - про рясні дощі доведеться лише мріяти. На Полтавщині та Дніпропетровщині майже половина місяця очікується з певними опадами, але вони можливі в перші півтори декади липня, надалі - безхмарне небо і спека в +33...+35 градусів удень і +21...23 вночі.

У Черкаській області дощитиме з 3 до 10 липня, можливі грози.

У Вінницькій та Кіровоградській областях липень прогнозується найсухішим у регіоні. Температура повітря також буде високою: майже весь місяць вдень близько +30 градусів, в окремі дні +32...+34, вночі +20...+22.

Прогноз погоди для Сходу України на липень 2024 року

У Харківській, Донецькій та Луганській областях у першій половині липня буде дуже спекотно. На Харківщині вдень очікується +33...+35 градусів, вночі +21...+23, надалі температура знизиться на 4-6 градусів. Пройдуть короткочасні дощі.

На Донбасі та Луганщині весь місяць денна температура протримається вище +32 градусів, нічна - вище +20. При цьому буде сухо - дощів синоптики не прогнозують.

Прогноз погоди на липень 2024 - що чекає на Південь України

Температурні максимуми в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Херсонській, Запорізькій областях і в Криму становитимуть +36 градусів і вище вдень і +24 вночі.

Найспекотнішою буде перша половина липня, у другій половині температура трохи знизиться. Загалом упродовж місяця стовпчики термометрів показуватимуть +32 градуси.

Трохи прохолодніше буде в Одеській області та в Криму. Тут денна температура не підніматиметься вище +30 градусів.

Найдощовитішою може стати Запорізька область, у якій із 5 до 15 липня інтернет-синоптики "бачать" цілих 10 днів із невеликими опадами.

Погода в Україні - прогнози

Погода в Україні в липні "з порога" принесе справжню спеку. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що максимальна температура повітря 1 липня сягатиме +30...+35 градусів, на сході та південному сході місцями до +34...+37 градусів.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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