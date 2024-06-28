УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Жорсткий шторм "трусить" країну: Україну накрила майже 8-бальна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
28 червня 2024, 23:47оновлено 29 червня, 00:48
23
Ця дуже сильна магнітна буря сильно затягується і триватиме майже 10 днів.
магнітна буря, сонце, космос
Україну накрила майже 8-бальна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україні дуже посилилася магнітна буря. Вона також серйозно затягується. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почалася ще 21 червня. Тоді вона була на рівні 3-х балів. Наступні три дні її потужність утримувалася на рівні 4-х балів, після чого раптово зросла до майже 6-ти балів. 26 червня її сила трохи зменшилася, але наступного дня знову почала підвищуватися.

27 червня потужність геомагнітного шторму зросла до майже 7-ми балів. Вона не зупинилася на цій позначці і вже наступного дня збільшилася до майже 8-ми балів. Очікується, що 29 червня вона піде на спад. Спершу потужність опуститься до 5-ти балів, а потім до трьох.

відео дня
магнітна буря
Україну накрила майже 8-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 12 спалахів класу С. Повідомляється, що 29 червня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 64 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

Жорсткий шторм "трусить" країну: Україну накрила майже 8-бальна магнітна буря

Жорсткий шторм "трусить" країну: Україну накрила майже 8-бальна магнітна буря

23:47 Синоптик
Роками сиділи в ув'язнені: з російського полоне повернули 10 людей - Зеленський

Роками сиділи в ув'язнені: з російського полоне повернули 10 людей - Зеленський

22:09 Україна
РФ обрала головну ціль на сході: у ЗСУ назвали три небезпечні напрямки

РФ обрала головну ціль на сході: у ЗСУ назвали три небезпечні напрямки

20:58 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Я ж киянка : Клара Новікова вперше висловила свою позицію щодо війни 3325

"Я ж киянка": Клара Новікова вперше висловила свою позицію щодо війни

ЗСУ назвали пріоритетну область України для Путіна, яку він хоче захопити 2782

ЗСУ назвали пріоритетну область України для Путіна, яку він хоче захопити

Другий тур дебатів із Трампом і вихід із перегонів : рішення Байдена - CNN 2651

Другий тур дебатів із Трампом і вихід із "перегонів": рішення Байдена - CNN

У Кушанашвілі почалося критичне запалення 1521

У Кушанашвілі почалося критичне запалення

Останні новини

02:00

"Зводила маму": Тоня Матвієнко побувала в цікавому місці з донькою

01:30

"Народ радіє": у РФ просувають "поета" за нацистські вірші про фюрера Путіна

00:41

Чому рис не розсипчастий: шеф-кухар розкрив секрет ідеального приготування рису

28 червня, п'ятниця
23:47

Жорсткий шторм "трусить" країну: Україну накрила майже 8-бальна магнітна буря

22:41

Учасник гурту Kazka мобілізувався до лав ЗСУ

Лінія Мажино 2.0: навіщо Європа зібралася будувати лінії оборони біля РФЛінія Мажино 2.0: навіщо Європа зібралася будувати лінії оборони біля РФ
22:27

Як правильно сушити фрукти на повітрі, якщо немає сушарки: прості та дієві порадиВідео

22:13

РФ платить готівкою: кілерам пілота Кузьмінова оплатили гонорар у Відні — WSJ

22:09

Роками сиділи в ув'язнені: з російського полоне повернули 10 людей - ЗеленськийФото

21:54

У Трампа новий "план припинення війни" в Україні: у Reuters озвучили деталі

Реклама
21:27

Заміна Байдена перед виборами: експерт озвучив несподіваний сценарій

20:58

РФ обрала головну ціль на сході: у ЗСУ назвали три небезпечні напрямки

20:27

Що потрібно для того, щоб робити шоколад і побалувати потім рот солодощамиВідео

20:18

Синоптики оголосили штормове попередження: повертають грози, град та шквали

20:03

Чому не можна пити каву на голодний шлунок: фахівці попередили про ризики

19:59

Дебати Байдена і Трампа: експерт пояснив, чи заважають експрезиденту суди

19:29

Удар по "космічному" центру РФ у Криму: стали відомі нові подробиці

19:15

Дебати Байдена і Трампа: Кулик поставив діагноз політичній системі США

19:10

Хто такий Ґевін Ньюсом: потенційний кандидат від демократів?Погляд

19:04

Знищені квартири на декількох поверхах: РФ вдарила ракетою по 9-поверхівці у ДніпріФотоВідео

18:50

Графіки вимкнення світла на 29 червня: у які години не буде електроенергії

Реклама
18:24

Окупанти відмовляються вмирати під Вовчанськом: знищено десятки штурмовиків РФ

18:22

Смартфони та павербанки - зарядити: у Міненерго розповіли про відключення світла на вихідних

17:59

Другий тур дебатів із Трампом і вихід із "перегонів": рішення Байдена - CNN

17:52

Мінував територію та знищував окупантів: на Сумщині судять партизана за виготовлення зброї

17:47

"Найгірший сценарій": полковник ЗСУ оцінив наслідки окупації Часового Яру

17:38

Повістки поштою розсилатимуть інакше: що змінив Кабмін

17:38

"Угробили цілу бригаду": ЗСУ стерли в порошок елітний підрозділ РФ – Forbes

17:20

Віддання Трійці 2024: що категорично не можна робити 29 червня

17:08

Як зберегти зелений щавель на зиму: люди вражені користю рослиниВідео

16:51

Готується сильне рішення: Зеленський розкрив очікування від саміту НАТО в США

16:38

Деяким переселенцям загрожують суди: кому і коли потрібно повернути виплати

16:20

Що насправді стається із зубом без нервів: стоматологи приголомшили відповіддюВідео

16:15

На штурм кидають "елітні" частини: у ЗСУ назвали "найгарячішу" точку фронту

16:06

Коли на вулиці спекотно: ульотний рецепт торта без випічки - тане в ротіВідео

16:04

Україна кілька років отримуватиме $60 млрд на військову підтримку: заява Кабміну

16:01

Як знищити борщівник: садівниця поділилась, як очистити ділянку раз і назавжди

15:55

Лепс, Газманов, Любе: Spotify видалив сторінки з піснями артистів-путіністів

15:25

НАЗК позбавило партію "Голос" грошей через відмивання коштів і конвертаційні схеми

15:20

"Страшні гоніння і погрози": зрадниця Повалій занила перед пропагандистами

15:19

Буде готовий у цьому році: Зеленський заінтригував планом закінчення війни

Реклама
15:09

Від "сушок" до ядерного ракетоносця: опубліковано карту знищення літаків РФ

14:57

В США заговорили про зміну Байдену на виборах президента: хто може зайняти його місце

14:32

"Запаси закінчуються": РФ втратила тисячі танків, загрожує критична ситуація - ЗМІ

14:14

Як зробити, щоб скалка вийшла сама - лайфхак врятує ваше здоров'я

14:04

"Україно, я дуже сумував": Дан Балан повідомив радісну новину

13:51

Церковне свято 29 червня: що заборонено робити на Петра і Павла

13:40

Більша частина війни вже позаду: командир із ЗСУ назвав ключ до перемоги України

13:05

РФ вивела підрозділи на одному з напрямків: комбат ЗСУ розповів про провал ворога

12:41

Як позбутися бліх у будинку: народні засоби, які завжди є під рукоюВідео

12:41

Вигідний Путіну: що не так із мирним планом Трампа і чому його неможливо реалізувати

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти