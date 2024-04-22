Якою буде погода влітку 2024 року: метеорологиня дала прогноз

Найбільше дощів та гроз може бути у липні. Загалом періоди тривалої спеки малоймовірні.

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Погода в Україні - якою буде погода влітку 2024 року/ unsplash.com

Погода в Україні влітку цього року може бути теплою, але не спекотною. Таким прогнозом поділилася метеорологиня Віра Балабух в інтерв'ю "24 Каналу".

За її словами середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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"Відповідно до тих розрахунків які є зараз, очікується що літо в Україні може бути теплим, але не спекотним. Середня за сезон температура повітря, ймовірно, на 1-2 градуси перевищить норму", – зазначає Балабух.

Вона зазначила, що упродовж сезону в Україні будуть помірне тепло і волога – на це впливатимуть переважаючі повітряні маси з Атлантики. У той же час, за словами метеоролога, періоди тривалої спеки малоймовірні.

"Ми бачимо, що погодні умови взимку були для нас надзвичайно сприятливі. Навіть весною до нас прийшло літо, яке нам дуже допомогло зекономити тепло і електроенергію. Є надія, що і влітку не буде великої спеки, щоб не перевантажити нашу енергосистему", – зазначає метеорологиня.

Також вона зазначила, що поки що не прогнозується аномально великої кількості опадів влітку. Найімовірніше, кількість опадів буде триматися у межах кліматичної норми.

"Найбільш нестійкою погода в Україні буває у липні. Упродовж цього місяця спостерігається найбільша повторюваність злив, гроз, граду, шквалів. Тож і цей рік не буде винятком", – зазначила Балабух.

Хто така Віра Балабух Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 22 по 28 квітня, і попередив про погіршення погоди – будуть заморозки, дощі й мокрий сніг. У найближчі дні погода буде мінливою. Низку областей накриють холодні повітряні маси.

Також повідомлялося, що в Україні лютує негода – будуть заморозки і грозові дощі. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України будуть сильні пориви вітру.

Нагадаємо, потужна магнітна буря обрушилася на Україну – врізав майже 7-бальний шторм. Ця дуже сильна магнітна буря вируватиме цілих 9 днів.

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