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Яка погода буде в Україні у липні 2024: вдарить вища за норму температура

Альона Вороніна
25 червня 2024, 15:45
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Температура повітря триматиметься на рівні від +20 до +26 градусів, але в деяких регіонах буде холодніше.

Погода, лето, подсолнухи
Яка погода буде у липні 2024 року/ unsplash.com

Погода в Україні у липні 2024 року буде теплою, стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +26 градусів.

Найнижча температура повітря очікується у Карпатах – там вона становитиме +16…+18 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Зазначається, що температура повітря у нашій державі у другий місяць літа загалом буде вищою за норму.

"Середня місячна температура повітря передбачається 20-26 градуси, в Карпатах 16-18 градусів, що на 1.5-2.0 градуси вище за норму", – йдеться у повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі розповіли, що рівень опадів у липні не перевищуватиме норму.

"Місячна кількість опадів очікується 37-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями 101-170 мм, що в межах норми", – зазначається у повідомленні.

Погода в Киеве на июль 2024
Погода в Києві на липень 2024/ meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик сказала, коли в Україні буде сильна спека. Україну накриє великий потужний антициклон Bie з центром над Балтикою. Але частину областей накриють дощі з грозами.

Нагадаємо, будуть потужні магнітні бурі – на Сонці відбулися зміни. За прогнозами метеоекспертів, частота і сила магнітних бур збільшуватиметься через те, що Сонце перебуватиме на піку своєї активності.

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