Влупить +11 і литимуть грозові дощі: найближчими годинами погіршиться погода

Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 вересня / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 9 вересня

Де температура повітря підвищиться до +30 градусів

У яких областях будуть дощі та туман

Погода в Україні 9 вересня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україну накриють грозові дощі. 9 вересня температура повітря підвищиться до 22-28 градусів тепла. 10 вересня очікуються дощі на півдні країни, а 11-12 вересня у західних областях.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 9 вересня / фото: ventusky

Погода 9 вересня

В Україні 9 вересня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у західних областях. На Закарпатті та Прикарпатті очікується туман. Вітер буде східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, на півдні до 19°; вдень 21-26°, у південних областях до 29°, на заході країни 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +30

За даними meteoprog, 9 вересня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+30 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 вересня / фото: meteoprog

Погода 9 вересня у Києві

У Києві 9 вересня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ з грозою. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 9 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, 5 вересня погода в Україні буде місцями дощовою та грозовою. На території західних областей туман. У Києві також буде сухо. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

