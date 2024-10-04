У всіх районах, крім одного: у Києві погіршився стан повітря

Медики радять жителям столиці не виходити зайвий раз на вулицю, закрити вікна та пити багато води.

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У Києві 4 жовтня погіршилася якість повітря / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/VA_Kyiv, pixabay.com

У п'ятницю, 4 жовтня, у Києві тимчасово погіршився стан повітря. У всіх районах столиці, крім Голосіївського, фіксується підвищений індекс якості повітря.

Як повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації, на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються такі показники забрудненості повітря:

проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря - 83 (високий рівень забрудненості);

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря - 86 (високий рівень);

вул. Турівська, 28 - індекс якості 78 (високий рівень забрудненості;

проспект Берестейський, 97 - індекс якості 77 (високий рівень забрудненості);

вул. Китаївська, 22 - індекс властивості 55 (середній рівень забрудненості);

вул. Харківське шосе, 7/1 - індекс якості 79 (високий рівень);

вул. Архітектора Вербицького, 26 - індекс якості повітря 76 (високий рівень).

Де в Києві погіршилася якість повітря / t.me/VA_Kyiv

Зазначається, що загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Що нижчий показник CAQI, то краща якість повітря.

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Що робити за високого рівня забрудненості повітря

У разі високого рівня забрудненості медики радять:

не виходити зайвий раз на вулицю і закрити вікна;

відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі;

пити багато води.

Як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я / Інфографіка: Главред

Забруднення повітря в Києві - останні новини

3 жовтня в КМВА повідомили, що в Києві тимчасово погіршився стан повітря. У всіх районах столиці фіксувалася підвищена концентрація пилу.

2 жовтня в Києві також фіксували тимчасове погіршення стану повітря. Фахівці виявили підвищення концентрації пилу. Мешканцям столиці порадили обмежити час перебування на вулиці.

Як повідомляв Укргідрометцентр, ситуація із запиленістю атмосфери в Україні зараз така сама, як і на початку тижня. Ситуація покращиться на вихідних, але не скрізь.

Причина погіршення якості повітря - пилова буря з Каспію. Пил переміщується звідти, тому не становить для України такої суттєвої небезпеки, як, наприклад, у місці утворення бурі.

Що таке пилова буря Пилова (піщана) буря - атмосферне явище у вигляді перенесення великих кількостей пилу (частинок ґрунту, піщинок) вітром із земної поверхні. Виникає зазвичай за умови сухої поверхні ґрунту і швидкості вітру 10 м/с і більше, пише Вікіпедія. Піщана буря зазвичай погіршує видимість. Залежно від кольору ґрунту в даному регіоні, віддалені предмети набувають сіруватого, жовтуватого або червонуватого відтінку. Пилова буря часто виникає в теплу пору року в пустельних і напівпустельних регіонах. У низці випадків пил із пустель і напівпустель може тривалий час утримуватися в атмосфері та досягти майже будь-якої точки світу у вигляді пилової імли. Рідше пилові бурі виникають у степових регіонах, дуже рідко - у лісостепових і навіть лісових. В останніх пилова буря частіше буває влітку за сильної посухи. У степових і (рідше) лісостепових регіонах зазвичай пилові бурі бувають ранньою весною, після малосніжної зими та посушливої осені, але іноді бувають навіть узимку, у поєднанні з хуртовинами.

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