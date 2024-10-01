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Похолодає на 10 градусів: якою буде погода в Україні в жовтні

Анна Ярославська
1 жовтня 2024, 09:01
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Заморозки в першій половині жовтня - звичайне явище.

Осінь, погода
Якою буде погода в Україні в жовтні 2024 року - прогноз на місяць / Фото: pixabay.com

Погода в Україні в жовтні 2024 року буде холоднішою, ніж у вересні. У середньому, стовпчики термометрів піднімуться до +7...+13 градусів тепла - це на 1-1,5 градуса вище за норму.

Як повідомляє Укргідрометцентр, середня температура вересня становить 15-20 градусів. У жовтні буде на 7-9 градусів холодніше.

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Синоптики прогнозують місячну кількість опадів на рівні 31-67 мм, у Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.

"Заморозки в першій половині жовтня - явище звичайне", - ідеться у повідомленні.

Дані багаторічних спостережень свідчать про те, що середня місячна температура повітря жовтня становить 6-13 градусів тепла, у Карпатах місцями 4-5 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 4-16 градусів морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах подекуди 17-23 градусів морозу, у Криму 0-3 градуси морозу.

Абсолютний максимум температури повітря становить 26-34 градуси тепла, у Криму - до +35 градусів, на високогір'ї Карпат 20-21 градус тепла.

Середня місячна кількість опадів становить 29-54 мм, місцями в гірських районах 64-84 мм, на Закарпатті 86-106 мм, на високогір'ї Карпат до 129 мм.

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози

Погода в Україні 1 жовтня буде прохолодною, а місцями навіть морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Водночас у більшості північних, центральних, Харківській, південних областях синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні температура повітря почне опускатися до "мінусів". Мороз прогнозують у Карпатах.

Як повідомляв Главред, 30 вересня в Карпатах випав перший сніг. На вершині гори Піп Іван температура впала до -3...-5 градусів.

Прогноз погоди на перший тиждень жовтня читайте в матеріалі: Похолодає до "мінус" 3 і випаде сніг: коли Україну накриють сильні опади.

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