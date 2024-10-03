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Україну атакують сильні дощі: у яких регіонах чекати негоду

Ангеліна Підвисоцька
3 жовтня 2024, 21:32
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Синоптики попереджають про те, що опади будуть не лише у західних областях.
погода
Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 4 жовтня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки у багатьох областях України.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 5-6 жовтня в Україні побільшає опадів. Можуть бути навіть зливи. Водночас на сході та південному сході втримається суха погода.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 4 октября
Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня / фото: ventusky

Погода 4 жовтня

В Україні 4 жовтня буде мінлива хмарність, у західних областях буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у західних, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Вітер в цей день буде південний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°, у східних областях 5-10°; вдень у західних областях 12-17°, у північних областях 17-22°, на решті території 21-26°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +8

За даними meteoprog, 4 жовтня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+26 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+10 градусів.

погода 4 октября
Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня / фото: meteoprog

Погода 4 жовтня у Києві

У Києві 4 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°; у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 4 октября
Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи – стало відомо, в які регіони увірветься негода. В Україні прогнозують значний температурний контраст – від +9 до +26 градусів, розповіла Наталія Діденко.

Також 30 вересня в Україні очікуються дощі. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території переважатиме суха погода.

Також раніше повідомлялося, коли буде бабине літо 2024 – синоптик сказала, чи чекати потепління у жовтні. У другий місяць осені не буде сильного похолодання і заморозків, вважає Тетяна Адаменко.

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