Жовтень буде не з легких: вчені назвали дати найсильніших магнітних бур місяця

Науковці прогнозують магнітні бурі на жовтень.

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Календар від вчених магнітних бур на жовтень / фото: depositphotos.com/ua

Сонце наближається до піку своєї активності. З цієї причини на його поверхні все частіше з'являються плями, а також відбуваються спалахи, супроводжувані корональними викидами маси.

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства США з океанічних та атмосферних досліджень, сонячна активність очікується від слабкої до помірної.

Згідно з прогнозом, геомагнітне поле буде нестабільним 5-6 і 10 жовтня, а магнітні бурі очікуються 11-12 та 20 жовтня.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Як відомо, три місяці тому Землю накрила найсильніша за останні 20 років геомагнітна буря, яка значно змінила атмосферу. У результаті сформувалася величезна спіральна структура, а іоносфера в середніх широтах була повністю знищена.

Як вберегтися від магнітної бурі?

Щоб захиститися від негативного впливу магнітної бурі, варто дотримуватися кількох простих порад:

Обмежте фізичні навантаження. У дні підвищеної геомагнітної активності краще уникати інтенсивних тренувань і важкої фізичної роботи, оскільки це може підвищити навантаження на серце і судини. Слідкуйте за артеріальним тиском. Якщо у вас є проблеми із серцево-судинною системою, контролюйте тиск і приймайте необхідні ліки. Також варто порадитися з лікарем. Повноцінний відпочинок. Забезпечте собі достатньо часу для сну, оскільки організм потребує відновлення. Також бажано уникати стресів і емоційної перенапруги. Пийте більше води. Під час магнітних бур варто підтримувати водний баланс, щоб полегшити самопочуття і зменшити головний біль. Уникайте алкоголю та кави. Алкоголь і кофеїн можуть підвищити навантаження на серцево-судинну систему, тому краще уникати їх споживання у дні магнітних бур. Частіше бувайте на свіжому повітрі. Помірні прогулянки допоможуть зменшити вплив магнітних бур на організм, а також покращать настрій і самопочуття.

Дотримуючись цих порад, можна значно знизити вплив магнітних бур на організм і покращити своє самопочуття.

Магнітна буря / Инфографика Главред

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