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Замість снігу та морозу в Україну прийшли дощі та відлига: якою буде погода в Україні в Новий рік

31 грудня 2021, 06:51
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Першими потепління відчують жителі західних областей України, а впродовж наступних двох діб відлига спостерігатиметься і по всій країні.

погода, Новий рік, Київ
Під Новий рік 2022 в Україну прийшла відлига, свідчить прогноз погоди / Фото Reuters

В останній день 2021 року погода в Україні вирішить трохи пожартувати - замість класичної зимової погоди зі снігом і морозами в країну прийдуть дощі, мокрий сніг і відлига. Опади принесе північний циклон Sebastian.

Потепління першими відчують жителі західних областей України, а впродовж наступних двох діб відлига спостерігатиметься і по всій країні, йдеться в повідомленні Укргідрометцентру в Facebook.

У західних областях дощ, вночі місцями з мокрим снігом; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

На решті території невеликий сніг, вдень місцями з дощем, лише в південній частині вночі без істотних опадів; температура вночі 2-7° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла, на сході країни вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

На дорогах країни ожеледиця, попередив синоптик. Вночі та вранці у західних та східних областях туман, видимість 200-500 м. У північних та центральних областях місцями ожеледиця.

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Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.

Погода у Києві та області 31 грудня 2021

Сьогодні в столиці України буде хмарно, вдень синоптик прогнозує дощ.

Вночі та вранці очікується слабка ожеледь. На дорогах - ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

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Погода в Україні 31 грудня 2021 / Фото /meteo.gov.ua

У горах - штормове попередження

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку з опадами і сніготаненням, очікується:

  • 30-31 грудня - у східній частині Закарпатської області;
  • 31 грудня - у середньогір'ї Львівської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавинах.

"Наполегливо рекомендуємо утриматися від походів на високогір'я", - йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 30-31 грудня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області, в горах Івано-Франківської, Чернівецької областей.

Як повідомляв Главред, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 1 січня, в перший день нового 2022-го року, на українців очікують дощі, причому місцями з мокрим снігом. Втім, у більшість регіонів країни буде потепління. Температура повітря місцями прогріється до 8-9 градусів тепла.

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