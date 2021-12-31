Замість снігу та морозу в Україну прийшли дощі та відлига: якою буде погода в Україні в Новий рік

Першими потепління відчують жителі західних областей України, а впродовж наступних двох діб відлига спостерігатиметься і по всій країні.
В останній день 2021 року погода в Україні вирішить трохи пожартувати - замість класичної зимової погоди зі снігом і морозами в країну прийдуть дощі, мокрий сніг і відлига. Опади принесе північний циклон Sebastian.
Потепління першими відчують жителі західних областей України, а впродовж наступних двох діб відлига спостерігатиметься і по всій країні, йдеться в повідомленні Укргідрометцентру в Facebook.
У західних областях дощ, вночі місцями з мокрим снігом; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.
На решті території невеликий сніг, вдень місцями з дощем, лише в південній частині вночі без істотних опадів; температура вночі 2-7° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла, на сході країни вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.
На дорогах країни ожеледиця, попередив синоптик. Вночі та вранці у західних та східних областях туман, видимість 200-500 м. У північних та центральних областях місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.
Погода у Києві та області 31 грудня 2021
Сьогодні в столиці України буде хмарно, вдень синоптик прогнозує дощ.
Вночі та вранці очікується слабка ожеледь. На дорогах - ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
У горах - штормове попередження
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку з опадами і сніготаненням, очікується:
- 30-31 грудня - у східній частині Закарпатської області;
- 31 грудня - у середньогір'ї Львівської області.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавинах.
"Наполегливо рекомендуємо утриматися від походів на високогір'я", - йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 30-31 грудня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області, в горах Івано-Франківської, Чернівецької областей.
Як повідомляв Главред, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 1 січня, в перший день нового 2022-го року, на українців очікують дощі, причому місцями з мокрим снігом. Втім, у більшість регіонів країни буде потепління. Температура повітря місцями прогріється до 8-9 градусів тепла.
Вам також може бути цікаво:
- Вдарять морози, намете замети: українці дізналися, якою буде погода в січні 2022
- Морози відступлять, прийде відлига: синоптик уточнила, якою буде погода в Україні на Новий рік 2022
- Мокрий сніг та дощ: синоптики дали прогноз на новорічну ніч в Україні
- Під Новий рік може вдарити мороз до -30, а лютий буде затяжним: синоптик уточнив прогноз на зиму
- Зустрінемо Рік Тигра з "плюсами": синоптик розповів про погоду в новорічну ніч
- Надзвичайний Новий рік 2022: синоптики здивували несподіваним прогнозом погоди