Мокрий сніг і дощ: синоптики дали прогноз на Новорічну ніч в Україні

Синоптики дали прогноз на Новорічну ніч в Україні / УНІАН

У новорічну ніч на українців чекають опади – сніг, дощ і мокрий сніг. При цьому температура повітря буде коливатися від плюсової у західних та південних областях до морозів на решті території країни.

Найнижче – до 5-7 градусів із позначкою мінус – температура може опуститися у північних і східних областях, зазначається на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні 31 грудня

У п'ятницю, 31 грудня, у західних областях прогнозують дощ, на всій іншій території – дощ зі снігом.

Температура повітря буде плюсовою у низці західних областей – Волинській, Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській. Там вона коливатиметься від 0 до 4 градусів вночі, і від 2 до 4 градусів вдень.

Також тепліше буде на півдні України. У Херсонській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій областях вдень стовпчик термометра підійматиметься від +2 до +4 градусів, а вночі – від -1 до +4.

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На решті території температура коливатиметься від -7 до +1 градусу вночі, і від -3 до +1 вдень.

Погода в Україні 31 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 1 січня

У перший день нового 2022 року опади не полишать Україну – по всій території буде дощ, на сході у півночі – дощ зі снігом.

При цьому на вулиці стане значно тепліше у порівнянні з попереднім днем. У західних та центральних областях спостерігатиметься переважно плюсова температура. Вона коливатиметься від -1 до +4 градусів вночі, і від +2 до +5 градусів вдень.

Погода в Україні 1 січня/ Укргідрометцентр

Також тепліше буде на півдні – там вдень подекуди температура досягатиме позначки +7 градусів, а вночі становитиме від +2 до +4 градусів.

На решті території України температура коливатиметься від -1 до +1 градусу вночі, і від -1 до +4 вдень.

Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, в Україні будуть складні погодні умови. Сьогодні на всій території України випадуть опади – сніг та мокрий сніг. У південних і центральних областях – зливи з мокрим снігом. Оголошено перший рівень небезпеки.

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