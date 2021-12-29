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Українцям потрібно готуватися до погодної аномалії: синоптик видав несподіваний прогноз

29 грудня 2021, 09:07

За словами синоптика, про те, що в Україні буде м'яка зима, регулярно свідчать прогностичні значення приземного поля тиску в Північній півкулі.

сніг
Українцям потрібно готуватися до погодної аномалії : синоптик видав несподіваний прогноз / УНІАН

Цього року в Україні та в Європі в цілому очікується м'яка зима, але кількість опадів буде близькою до звичайної зимової норми. Про це повідомляє портал Meteoprog з посиланням на прогноз кандидата географічних наук і синоптик ігор Кибальчич.

"Відповідно до Європейського центру середньострокових прогнозів з грудня до лютого на більшій частині Європи очікується позитивна аномалія температури повітря, особливо в її східній частині. Добре помітно, що в усі три місяці Україна знаходиться в помаранчевій заливці на карті, що відповідає аномаліям +1...+2 градусів", − пояснив він.

У той же час кількість опадів буде близькою до норми і тільки на півночі Європейського континенту очікується надлишок опадів, говорить Ігор Кибальчич.

За його словами, про те, що в Україні буде м'яка зима, також свідчать прогностичні значення приземного поля тиску в Північній півкулі на найближчі три місяці. Згідно з даними, в Україні очікується часті відлиги і чергування опадів у вигляді снігу і дощу.

"Але це не виключає епізодичні вторгнення холоду, які зазвичай короткочасні і не впливають на середні значення", - додав фахівець.

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Нагадаємо, раніше учасниця Міжурядової групи експертів зі зміни клімату Світлана Краковська заявила - якщо не прислухатися до вчених і продовжувати використовувати викопні джерела енергії, то цілком реальний жорсткий сценарій зміни клімату.

"Це дійсно катастрофа, і ми говоримо про середні оцінки. У цьому дослідженні у нас не було можливості оцінити екстремальні погодні явища, тому що це вимагає інших методик і багатьох інших ресурсів", - говорить експерт.

За словами Краківської, навіть за цими середніми оцінками, мова йде про те, що в Україні не буде зими взагалі.

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