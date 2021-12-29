Морози відступлять, прийде відлига: синоптик уточнила, якою буде погода в Україні на Новий рік 2022

На Новий рік 2022 в Україну прийде відлига / Фото Reuters

Погода в Україні останній тиждень старого 2021 року буде морозним. Однак напередодні нового 2022 року морози підуть на спад - у більшості областей очікується відлига. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Наталка Діденко.

"Ближче до вихідних у більшості областей України очікується підвищення температури повітря. Потеплішає до відлиги і навіть невеликих "плюсів". Очікується дощ і мокрий сніг, танення льоду на різних поверхнях, тому будьте обережні під дахами будинків і на дорогах", - розповіла синоптик Мeteoprog.

За словами Діденко, 31 грудня та 1 січня в більшості областей України очікується температура повітря в межах від 0 до +5 градусів, дощ, місцями з мокрим снігом.

"Погода передбачається не зовсім такою, якою ми хотіли б її бачити на свято, проте прогноз погоди допоможе нам уникнути небажаних сюрпризів", - резюмувала синоптик.

Реклама

Погода в Україні до кінця 2021 року від Укргідрометенцтру

У середу, 29 грудня, у східних, північно-східних, вночі та більшості центральних, Київській та Запорізькій областях синоптик прогнозує сніг, йдеться в повідомленні Укргідрометцентру в Facebook.

Вночі на сході країни сильний сніг з дощем, ожеледиця, на Лівобережжі окремі пориви вітру 15-20 м/с. На решті території України - без істотних опадів.

Температура вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу; в Закарпатті та південному сході вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

30 грудня в Україні без опадів, 31 грудня - невеликий сніг, вдень з дощем. Очікується поступове підвищення температури на 3-5°. На дорогах країни ожеледиця.

Як повідомляв Главред, раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла про те, що після сильних морозів на Україну чекає потепління. Однак вона не виключила, що на Новий рік в країну знову можуть повернутися холодна погода.

Читайте також: