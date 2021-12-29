УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Морози відступлять, прийде відлига: синоптик уточнила, якою буде погода в Україні на Новий рік 2022

29 грудня 2021, 08:02
Прослухати новину
Зупинити

У більшості областей очікується підвищення температури повітря до нуля градусів і навіть невеликих "плюсів". Піде дощ і мокрий сніг, свідчить прогноз погоди.

Новий Рік
На Новий рік 2022 в Україну прийде відлига / Фото Reuters

Погода в Україні останній тиждень старого 2021 року буде морозним. Однак напередодні нового 2022 року морози підуть на спад - у більшості областей очікується відлига. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Наталка Діденко.

"Ближче до вихідних у більшості областей України очікується підвищення температури повітря. Потеплішає до відлиги і навіть невеликих "плюсів". Очікується дощ і мокрий сніг, танення льоду на різних поверхнях, тому будьте обережні під дахами будинків і на дорогах", - розповіла синоптик Мeteoprog.

За словами Діденко, 31 грудня та 1 січня в більшості областей України очікується температура повітря в межах від 0 до +5 градусів, дощ, місцями з мокрим снігом.

"Погода передбачається не зовсім такою, якою ми хотіли б її бачити на свято, проте прогноз погоди допоможе нам уникнути небажаних сюрпризів", - резюмувала синоптик.

Реклама

Погода в Україні до кінця 2021 року від Укргідрометенцтру

У середу, 29 грудня, у східних, північно-східних, вночі та більшості центральних, Київській та Запорізькій областях синоптик прогнозує сніг, йдеться в повідомленні Укргідрометцентру в Facebook.

Вночі на сході країни сильний сніг з дощем, ожеледиця, на Лівобережжі окремі пориви вітру 15-20 м/с. На решті території України - без істотних опадів.

Температура вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу; в Закарпатті та південному сході вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

30 грудня в Україні без опадів, 31 грудня - невеликий сніг, вдень з дощем. Очікується поступове підвищення температури на 3-5°. На дорогах країни ожеледиця.

Як повідомляв Главред, раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла про те, що після сильних морозів на Україну чекає потепління. Однак вона не виключила, що на Новий рік в країну знову можуть повернутися холодна погода.

Читайте також:

viber
синоптик прогноз погоди новини України Погода в Україні погода в Києві Погода на сьогодні Новий рік 2022
Зараз ви переглядаєте новину «Морози відступлять, прийде відлига: синоптик уточнила, якою буде погода в Україні на Новий рік 2022». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп Таро на тиждень 27 грудня - 2 січня 2022: Левам – важливі рішення, Ракам - гроші, Козерогам - розчаруванняГороскоп Таро на тиждень 27 грудня - 2 січня 2022: Левам – важливі рішення, Ракам - гроші, Козерогам - розчарування Фінансовий гороскоп на тиждень 26 грудня - 2 січня: Левам – фінансове везіння, Терезам - витрати , Скорпіонам - крадіжкиФінансовий гороскоп на тиждень 26 грудня - 2 січня: Левам – фінансове везіння, Терезам - витрати , Скорпіонам - крадіжки Гороскоп на сьогодні 26 грудня 2021: Дівам - витрати, Скорпіонам - удача, Стрільцям - неймовірне везінняГороскоп на сьогодні 26 грудня 2021: Дівам - витрати, Скорпіонам - удача, Стрільцям - неймовірне везіння Гороскоп на сьогодні 27 грудня 2021: Тільцям - плітки, Левам - небезпека аварій, Дівам - спокусиГороскоп на сьогодні 27 грудня 2021: Тільцям - плітки, Левам - небезпека аварій, Дівам - спокуси Хліб по 50 гривень за буханець: українцям назвали терміни максимального подорожчанняХліб по 50 гривень за буханець: українцям назвали терміни максимального подорожчання
08:46

Україна стала ближчою до вступу в ЄС і НАТО - Кулеба

08:15

Втрата довіри та зацікавленості: яким був 2021 рік для української дипломатіїПогляд

08:02

Морози відступлять, прийде відлига: синоптик уточнила, якою буде погода в Україні на Новий рік 2022Відео

07:56

Гороскоп на сьогодні 29 грудня 2021: Левам – інтриги, Козерогам – плітки, Рибам - перевірка на міцністьВідео

07:15

"Подивимося": Байден відповів, чи зустрічатиметься з Путіним через УкраїнуВідео

Реклама
06:50

Астрологічний прогноз на січень-2022: як складеться робота, поїздки, любовні та грошові справи

06:37

У лікарні на Прикарпатті прооунав вибух: кількість жертв зросла до чотирьох

06:28

Чотири причини, чому Росія готує наступ на УкраїнуПогляд

05:41

Смачний салат на Новий рік 2022 Тигр: готувати всього 20 хвилинВідео

05:23

Гороскоп на січень 2022 обіцяє Водоліям таємний роман, повернення екскоханого та зміну іміджуВідео

05:10

Коли COVID-хворим варто викликати швидку: у МОЗ назвали перелік тривожних симптомівВідео

04:39

Як і чим чистити кухонну витяжку в домашніх умовах

04:39

Як змусити каланхое рясно цвісти в домашніх умовах - прості хитрощі

04:17

Діта фон Тіз вже не та: 49-річна королева бурлеску помітно поправилася

03:53

Болять і набрякають ноги - Комаровський назвав причини та способи вирішення

03:25

"Нова пошта" вводить нові тарифи та послуги з 1 січня: що змінитьсяВідео

02:34

Українська блогерка схвилювала "гарячими" кадрами після пологів

02:23

Леся Нікітюк в найтоншій комбінації показала свої "персики" в ліжку

02:20

Ціни на гриби в Україні накрутили до непристойної позначки: де печериці найдорожчіВідео

01:45

Дієтолог пояснила, кому категорично не можна їсти моркву

Реклама
01:36

З 2022 року в Україні почнуть закривати пологові будинки: в чому причинаВідео

01:22

9 найгучніших розлучень знаменитостей в 2021 роціВідео

00:51

Прикмети на 29 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:35

Робимо гарний будинок: що зараз модно в інтер'єрі, а від чого краще позбутисяВідео

28 грудня, вівторок
23:59

В Івано-Франківській області вибухнула лікарня, є жертви

23:42

Приносять удачу і багатство: названо три найбільш грошових дня тижняВідео

23:35

Смачний м'ясний салат на Новий рік 2022 Карнавальна маска за 15 хвилинВідео

22:56

На Буковині чоловік збив 19-річну вагітну і кинув її помиратиВідео

22:38

Кому не можна їсти червону ікру і чим небезпечна для організмуВідео

22:27

Киянка два дні бродила на морозі біля будинку і втратила пам'ять

22:05

Зеленський запровадив санкції проти двох нових телеканалівВідео

21:50

У Росії вибухнули різким ультиматумом до НАТО та назвали план на перемовиниВідео

21:44

Частину країни завалить снігом: українців попередили про небезпекуВідео

21:41

Страшна пожежа під Тернополем: горить склад хлібокомбінату

21:20

Melovin розповів про колишнього коханого, з яким був у відносинах 6 роківВідео

21:17

Вся Україна стане "жовтою": названа датаВідео

20:34

50-70 тис євро за дитину: копи викрили злочинну схему торгівлі людьмиВідео

20:25

У Раді запропонували зробити військовий облік для жінок добровільнимВідео

20:01

Вчився їздити на "автоматі – керувати "механікою" не можна: в Україні видаватимуть нові праваВідео

20:00

Ціни на газ та опалення для населення: підвищення вже неминуче

Реклама
19:41

Директор Одеського зоопарку вбрався тигром і робив замах на жінок: дивне відеоВідео

19:30

"Закінчуються чоловіки" і "призов жінок": чому це не смішноПогляд

19:22

В Італії 80-річний чоловік по-звірячому вбив дружину-українкуВідео

19:05

Пік зимових холодів і зупинка імпорту: Україні навесні загрожують проблеми з газомВідео

18:40

Бігав голим по морозу, а поліція проїхала повз: під Маріуполем замерз чоловік

18:31

Нова мрія, яскравий роман та кар'єрний ріст: гороскоп на січень 2022 року для РибВідео

18:28

Netflix відповіли за образу українок перед Міністром культури Олександром Ткаченком

18:07

Успіх у кар'єрі та грошах: знаки, які досягнуть фінансового процвітання в Новий рік 2022

18:01

В суд через Дію: у державному додатку з'явилася нова функціяВідео

17:53

Ніхто не вижив: у США розбився пасажирський літакВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти