Влупить 0 градусів, сипатиме сніг та литиме дощ: українців попередили про негоду

Погода в Україні 4 жовтня буде місцями дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За словами синоптикині Наталки Діденко, 4-5 жовтня в Україні буде тепліше. Холоднеча затримається лише на заході - 9-12 градусів тепла. На сході та півдні температура повітря підвищиться до 15-20 градусів тепла. У центральних областях очікується +12+18 градусів, а на півночі - 12-14 градусів тепла.
У суботу, 4 жовтня, дощі очікуються в Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Увечері опади поширяться на центральні та північні області. У неділю, 5 жовтня, дощі будуть у південних, східних та західних областях.
Погода 4 жовтня
В Україні 4 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами в Україні, крім східних областей. На високогір'ї Карпат буде мокрий сніг. У північних та західних областях буде туман. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. На території південно-східних та східних областей будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура вночі 5-10° тепла; вдень 12-17°, на сході та півдні країни до 20°. На високогір'ї Карпат дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +24
За даними meteoprog, 4 жовтня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+24 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +4...+9 градусів.
Погода 4 жовтня у Києві
У Києві 4 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. Вітер в цей день буде східний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 15°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 2-3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях.
Раніше начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у жовтні в Україні погода буде досить холодною. Україну накриють заморозки, прийде нова порція опадів та похолодання.
Напередодні у Головному управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що у горах України вже падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів.
