В Україну прийде різке похолодання: якою буде погода у листопаді

Листопад є перехідним місяцем, що знаменує початок зимового сезону, зазначили в Укргідрометентрі.

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Прогноз погоди на листопад 2024 року / Фото: pixabay.com

Що ви дізнаєтеся:

Якою буде температура повітря у листопаді

Скільки в середньому випаде опадів

Яка кліматична характеристика листопада

У листопаді середня місячна температура повітря в Україні прогнозується на рівні 1-8 градусів тепла, що в більшості регіонів приблизно відповідає нормі. Лише на сході та південному сході країни буде дещо тепліше. Таким прогнозом поділився Укргідрометцентр.

Температура повітря в листопаді буде на 5-7 градусів нижчою, ніж у жовтні. У цей місяць середні значення температури становили 8-13 градусів тепла.

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Синоптики очікують, що місячна кількість опадів складе від 34 до 77 мм, а в Карпатах на окремих ділянках - до 100 мм, що також відповідає нормі.

"Листопад - пора передзим′я, що починається після переходу середньої добової температури через 5 градусів тепла у бік зниження - в основному в першій декаді листопада", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Кліматична характеристика листопада

На основі багаторічних спостережень, середня місячна температура повітря в листопаді традиційно коливається в межах 0-4 градусів тепла. В Закарпатті та південних регіонах температура може досягати 5-9 градусів тепла.

Абсолютні температурні рекорди:

Мінімум: 15-24 градусів морозу. У північних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах місцями 25-31° морозу, на півдні Криму та Одещини 8-13° морозу.

15-24 градусів морозу. У північних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах місцями 25-31° морозу, на півдні Криму та Одещини 8-13° морозу. Максимум: 6-24 градусів тепла. В Криму, Чернівецькій, центральних, південних областях, на Закарпатті місцями 25-29° тепла.

Середня місячна кількість опадів у листопаді зазвичай становить 35-63 мм, причому в гірських районах цей показник може досягати 70-108 мм. У високогір'ї Карпат випадає до 135 мм опадів, в той час як у Прикарпатті та південно-східних областях кількість опадів може становити 29-34 мм.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, погода в Україні найближчими днями залишиться теплою для жовтня, але вже з 2-3 листопада очікується істотне похолодання, розповіла синоптикиня Наталія Діденко. 29 жовтня на заході можливі дощі, тоді як в інших регіонах буде переважно сухо з можливими туманами.

Синоптик попереджає, що 4-5 листопада в Україні можливі снігопади. 3 листопада максимальна температура вдень не перевищить 6 градусів тепла.

Як повідомляв Главред, протягом тижня з 28 жовтня по 3 листопада погода в Україні змінюватиметься. У регіони повернуться дощі та тумани, а також очікується перший сніг.

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