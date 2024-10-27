Температура повітря буде максимум +6: коли в Україні засніжить

Синоптики попереджають, що 28 жовтня в Україні температура повітря підвищиться до +20 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня / фото: pexels

Ви дізнаєтесь:

Коли Україну засипатиме снігом

Де температура повітря підвищиться до +20 градусів

Якою буде погода у Києві

Погода в Україні 28 жовтня буде теплою, але місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні очікується похолодання до морозу вже з 2-3 листопада. 3 листопада температура повітря підвищиться вдень не до 6 градусів тепла максимум. Вже 4-5 листопада Україну засипатиме снігом.

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28 жовтня буде тепло. Температура повітря підвищиться до +17 градусів. У центральних та західних областях будуть дощі.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня / фото: ventusky

Погода 28 жовтня

В Україні 28 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики істотних опадів не прогнозують. У західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях буде туман. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11-16°, в південних областях до 19°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +20

За даними meteoprog, 28 жовтня в Україні буде тепло та сонячно. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+20 градусів. Найнижча температура буде в Харківській та Луганській областях. Там температура повітря підвищиться до +5...+14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня / фото: meteoprog

Погода 28 жовтня у Києві

У Києві 28 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день істотних опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози синоптиків

Як повідомляв Главред, синоптик попередив про небезпеку. Погодні умови на вихідних будуть зумовлені впливом малорухомого антициклону. В окремих регіонах можливі тумани вночі та в першій половині дня.

Синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха попередила, що потепління триватиме воно недовго. Наступного тижня очікується похолодання.

Раніше начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко також спрогнозувала, чи чекати українцям бабиного літа.

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