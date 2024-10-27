Названо дату сильного похолодання: вдарить мороз і засипатиме все снігом

Тепла погода в Україні зміниться на сніжну погоду, туман і дощі.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: pexels

Ви дізнаєтесь:

Коли в Україну повернуться дощі

До яких градусів морозу опуститься температура повітря

Дата, коли в Україну увірветься сніг

Погода в Україні протягом тижня, з 28 жовтня по 3 листопада, буде змінюватись. Вже найближчими днями в регіони повернуться дощі та туман. Також названа дата, коли Україну почне засипати снігом. Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

Погода в Україні 28 жовтня

У понеділок, 28 жовтня, під впливом поля високого тиску істотних опадів не очікується. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер на Лівобережжі країни південно-західний, на Правобережжі північно-західний, 5 - 10 м/с.

відео дня

Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С, на Одещині місцями до +20 °С.

Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні 29 жовтня

У вівторок, 29 жовтня, утримається погода переважно без опадів, лише вдень на крайньому заході місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С, у західній частині місцями +8…+11 °С.

Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні 30 жовтня

У середу, 30 жовтня, невеликий дощ очікується у західних областях України. На решті території країни істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 °С, на північному сході подекуди близько 0 °С; вдень +9…+14 °С, у Криму та на Закарпатті до +16 °С.

Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні 31 жовтня

У четвер, 31 жовтня, вночі у західних регіонах, вдень на більшій частині території країни, окрім південних областей, пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер західної чверті, 7 – 12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, на сході 0…+3 °С; вдень +10…+15 °С, на Одещині та у Криму до +17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня / фото: Windy

Погода в Україні 1 листопада

У п'ятницю, 1 листопада, вночі на крайньому сході, у Приазов'ї та Криму, вдень у північно-західних областях пройдуть невеликі дощі. В решті регіонів України без опадів. Вітер західний / південно-західний, 7 - 12 м/с, у більшості областей, крім південної половини вдень пориви 17 - 22 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, у північних та східних областях -3…+2 °С; вдень +9…+14 °С, у південно-західних областях місцями +15…+18 °С.

Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / фото: Windy

Погода в Україні 2 листопада

У суботу, 2 листопада, під впливом активного циклону очікується нестійка та вітряна погода. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вдень у північних та місцями західних областях можливий невеликий мокрий сніг та снігова крупа. Вітер північно-західний, 9 - 14 м/с, пориви 17 - 22 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +6…+11 °С, у західних та північних областях +2…+7 °С.

Прогноз погоди в Україні на 2 листопада / фото: ventusky

Погода в Україні 3 листопада

У неділю, 3 листопада, вночі без істотних опадів, вдень у північних та західних областях пройде дощ із мокрим снігом, в решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний, 7 - 12 м/с, вночі окремі пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень +2...+7 °С.

Прогноз погоди в Україні на 3 листопада / фото: ventusky

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні - прогнози синоптиків

Як повідомляв Главред, синоптик попередив про небезпеку. Погодні умови на вихідних будуть зумовлені впливом малорухомого антициклону. В окремих регіонах можливі тумани вночі та в першій половині дня.

Синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха попередила, що потепління триватиме воно недовго. Наступного тижня очікується похолодання.

Раніше начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко також спрогнозувала, чи чекати українцям бабиного літа.

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