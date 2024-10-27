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Прийде мороз та засипатиме снігом: синоптикиня назвала останні теплі дні

Маріна Фурман
27 жовтня 2024, 15:23оновлено 27 жовтня, 15:53
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На початку листопада очікується похолодання, вночі буде навіть невеликий мороз.
Прийде мороз та засипатиме снігом: синоптикиня назвала останні теплі дні
В Україну прийде похолодання / Фото: ua.depositphotos.com

Українцям слід насолоджуватися останніми теплими днями, адже у наступні вихідні погода кардинально зміниться. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, на початку листопада очікується похолодання, вночі буде навіть невеликий мороз.

"У суботу не вище +4...+10 градусів, а в неділю, 3-го листопада, у денні години не вище +1...+6 градусів.", - написала Діденко.

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Синоптикиня наголошує, що 4-5 листопада Україну може навіть снігом засипати.

Діденко закликає насолоджуватись останніми теплими днями.

"Понеділок в Україні буде чудово теплим. 28 жовтня очікується протягом дня +12...+17 градусів. По центральній частині, а ввечері по заходу пройдуть невеликі дощики, проте все ж поки що переважатиме в Україні погода без істотних опадів. У Києві день у понеділок, схоже, буде найтеплішим з перспективи аж до квітня, як мінімум. Хіба що якийсь рекорд станеться взимку. Бо завтра (28 жовтня) у столиці передбачається до +17 градусів!", - повідомила Наталія Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко инфографика / Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні - останні прогнози синоптиків

В "Укргідрометцентрі" повідомляли, що 27 жовтня, в Україні очікується тепла погода без дощів, хоча можливі тумани. Прогнозується мінлива хмарність і відсутність опадів. Вночі та вранці тумани можливі у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях.

Як писав Главред, синоптикиня назвала дати, коли Україну накриють мокрий сніг і морози -5 градусів. Зазначається, що температура повітря знизиться і буде мінусовою.

Раніше синоптики попереджали, що Україну "атакують" дощі – стало відомо, у яких областях чекати негоду. Також зазначали, що у багатьох областях України буде сильний туман.

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