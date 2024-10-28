Коли в Україні сильно похолодає: синоптикиня назвала точну дату

Досить скоро температура повітря в Україні почне суттєво опускатися.

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Погода в Україні - стало відомо, коли в Україні сильно похолодає/ УНІАН

Що ви дізнаєтеся:

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Коли в Україну прийде сильне похолодання

У яких областях будуть дощі

Погода в Україні у найближчі дні буде теплою як для жовтня, проте досить скоро погодні умови зміняться і прийде похолодання.

Температура повітря суттєво опуститься у наступні суботу та неділю, 2 і 3 листопада. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"Відчутне похолодання прийде з 2-3-го листопада, із найближчих суботи-неділі", – зазначила вона.

Погода в Україні 29 жовтня

У вівторок, 29 жовтня, дощі можливі у західних областях. На решті території нашої держави буде переважно сухо і без опадів, але можуть бути тумани.

"Упродовж дня у вівторок очікується +10…+16 градусів, хіба що на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині подекуди +9…+11 градусів", – розповіла вона.

Погода в Україні 29 жовтня/ windy.com

Погода в Києві 29 жовтня

За словами Діденко, у столиці України 29 жовтня опадів не очікується. Вночі буде +6…+8 градусів, вдень +11…+13 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Україну накриють сильні магнітні бурі

Водночас синоптикиня попередила, що у понеділок і вівторок, 28 і 29 жовтня, будуть сильні магнітні бурі.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред розповідав, коли вдарить мороз і засипатиме все снігом. Кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні протягом тижня, з 28 жовтня по 3 листопада.

Також раніше повідомлялося, що температура повітря буде максимум +6 – стало відомо, коли в Україні засніжить. Синоптики попереджають, що 28 жовтня в Україні температура повітря підвищиться до +20 градусів.

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