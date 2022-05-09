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В Україну йде небезпечна погода: синоптик попередив про дощі, грози та заморозки

9 травня 2022, 09:24

Тиждень з 9 по 15 травня в Україні буде дощовим. Очікується невелике похолодання. Втім, вихідні будуть теплими, свідчить прогноз погоди.

погода в Україні, білка
Погода в Україні впродовж тижня буде мінливою / Фото УНІАН

Погода в Україні впродовж найближчого тижня буде мінливою. Синоптик прогнозує не лише сонячні та ясні дні, але також дощі й заморозки. У низці регіонів очікуються грози.

Погода в Україні 9 травня

Вночі в північних областях, вдень на Закарпатті, Прикарпатті, в центральних, східних і місцями південних областях синоптик прогнозує короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті території - без опадів. Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Вдень в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +6...+11 градусів; вдень +14...+19, у південних, східних областях та Закарпатті 20-24 градуси.

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Погода в Україні 9 травня 2022 / meteo.gov.ua

Погода в Києві також буде переважно сонячною, температура повітря вдень становитиме +16..+18, а вночі впаде до +8.

Метеорологи попередили, що вночі 10 і 11 травня в Україні, крім більшості західних і південних областей, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Водіїв просять не перевищувати швидкість на трасах і дотримуватися всіх правил дорожнього руху.

Погода в Україні 10 травня
Погода в Україні 10 травня / meteo.gov.ua
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Прогноз погоди на 11 травня 2022 / meteo.gov.ua

Погода в Україні 12 травня

У четвер в західні та північні регіони України повернуться грози, при цьому буде спекотно. Температура повітря вдень досягне + 27 градусів. У центральних, південних і східних частинах країни вдень буде трохи прохолодніше – +21..+ 25 градусів. Ясно, без опадів.

Прогноз погоди на 13 травня

У п'ятницю, 13 травня, зливи з грозами накриють Прикарпаття та чорноморські регіони України. Температура повітря вдень буде + 22..+ 26 градусів тепла, а вночі впаде до +13..+11.

На решті території України без опадів. Синоптик прогнозує мінливу хмарність.

Вдень повітря в центральних, північних і східних областях прогріється до +21..+23, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +12..+9.

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Прогноз погоди на 13 травня 2022 / meteo.gov.ua

Як повідомляв Главред, влітку в Києві прогнозується справжня спека. Синоптики попереджають, що жителям столиці варто готуватися до екстремальних температур. Разом з тим, згідно з прогнозом, на початку літа не варто очікувати різкого стрибка температури.

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