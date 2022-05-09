В Україну йде небезпечна погода: синоптик попередив про дощі, грози та заморозки

Тиждень з 9 по 15 травня в Україні буде дощовим. Очікується невелике похолодання. Втім, вихідні будуть теплими, свідчить прогноз погоди.
Погода в Україні впродовж найближчого тижня буде мінливою. Синоптик прогнозує не лише сонячні та ясні дні, але також дощі й заморозки. У низці регіонів очікуються грози.
Погода в Україні 9 травня
Вночі в північних областях, вдень на Закарпатті, Прикарпатті, в центральних, східних і місцями південних областях синоптик прогнозує короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті території - без опадів. Вітер переважно північний, 7-12 м/с.
Вдень в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +6...+11 градусів; вдень +14...+19, у південних, східних областях та Закарпатті 20-24 градуси.
Погода в Києві також буде переважно сонячною, температура повітря вдень становитиме +16..+18, а вночі впаде до +8.
Метеорологи попередили, що вночі 10 і 11 травня в Україні, крім більшості західних і південних областей, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Водіїв просять не перевищувати швидкість на трасах і дотримуватися всіх правил дорожнього руху.
Погода в Україні 12 травня
У четвер в західні та північні регіони України повернуться грози, при цьому буде спекотно. Температура повітря вдень досягне + 27 градусів. У центральних, південних і східних частинах країни вдень буде трохи прохолодніше – +21..+ 25 градусів. Ясно, без опадів.
Прогноз погоди на 13 травня
У п'ятницю, 13 травня, зливи з грозами накриють Прикарпаття та чорноморські регіони України. Температура повітря вдень буде + 22..+ 26 градусів тепла, а вночі впаде до +13..+11.
На решті території України без опадів. Синоптик прогнозує мінливу хмарність.
Вдень повітря в центральних, північних і східних областях прогріється до +21..+23, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +12..+9.
Як повідомляв Главред, влітку в Києві прогнозується справжня спека. Синоптики попереджають, що жителям столиці варто готуватися до екстремальних температур. Разом з тим, згідно з прогнозом, на початку літа не варто очікувати різкого стрибка температури.
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