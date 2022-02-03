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Літо буде спекотним і триватиме до жовтня: синоптик озвучив прогноз погоди в Україні на 2022 рік

3 лютого 2022, 07:26
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Цього року українцям не вдасться уникнути стрибків температури. Їх провокуватимуть атмосферні явища над територією Європи та Азії, попередив синоптик.

Україна
Синоптик озвучив прогноз погоди до кінця року в Україні / Фото Reuters

Синоптик озвучив довгостроковий прогноз погоди в Україні. За його словами, осінь 2022 настане пізно, а літо буде спекотним.

Яким буде літо 2022 в Україні

Літо в цьому році почнеться досить рано. Вже в середині червня відкриється пляжний сезон. Погода в Україні в липні буде спекотною. Протягом усього місяця температура повітря підніматиметься до +30 ... +35 градусів. Вночі стовпчики термометрів можуть доходити до +15....+25. Дощів в цей період випаде небагато, передає 34 канал.

Похолодання настане лише в другій декаді серпня. Тоді стане прохолодніше - +20...+25 градусів.

До кінця вересня денні +25 зміняться на +15.

У жовтні почнуться опади, через які температура повітря знизиться до +7...+10 градусів.

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Погода в Україні листопаді 2022 буде холодною. Середня температура повітря знизиться до +2 градусів. Крім того, почнуться снігопади, вони не вщухнуть до січня 2023 року.

Погода в Україні взимку 2022-23 принесе поривчастий вітер і хуртовини. Температура повітря буде в межах норми: -2...-3 градуси.

Синоптик додав, що українцям не вдасться уникнути стрибків температури. Їх провокуватимуть атмосферні явища над територією Європи та Азії.

читайте такожЛютий 2022 буде "ласкавим": синоптик уточнив прогноз погоди на місяць по Україні

Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко прогнозує, що погода в Україні в лютому 2022 буде зимовою, передчасного приходу весни чекати не варто.

У лютому середньомісячна температура повітря складе від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат буде трохи холодніше - до 6 градусів морозу. На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті стовпчики термометрів підніматимуться до 4 градусів тепла.

При цьому в останній місяць зими випаде приблизно на третину менше опадів, ніж у січні.

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