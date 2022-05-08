Налетить ураган і гроза: погода в Україні різко зміниться

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчим часом засмутить невеликим похолоданням і грозовими дощами по всій території країни.

За даними синоптиків, 9 травня в Україну прийде невелике похолодання. Температура повітря почне падати в західних областях і на півночі країни. Вдень очікується від +14 до + 17 градусів.

У центральній частині очікується +16 +18 градусів, на сході до +19 +21 градуса, а в південній частині буде тепло, від +20 до + 23 градусів.

Грози охоплять більшість областей країни, сухо буде тільки на півночі, на Волині, у Львові, Тернополі та Хмельницькому.

У Києві 9 травня очікується хмарна погода, без опадів. Вночі +8 +10 градусів, вдень до +16 +18 градусів.

10 травня грози очікуються по всій Україні, крім заходу і крайнього сходу. Очікується також посилення вітру і похолодання.

По всій країні впаде температура повітря вночі, до + 3 + 6 градусів. Вдень очікується від +14 до +16 градусів, на півночі до +12 +14 градусів, у південній частині місцями до +18 градусів.

У Києві 10 травня очікується грози, вночі в столиці +4 +6 градусів. Вдень повітря прогріється до +13 +15 градусів.

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