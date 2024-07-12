Будуть грозові дощі, зливи і шквали: які області у вихідні накриють сильні опади

В Україні буде аномально спекотна погода, пожежна небезпека сягатиме максимального 5 класу по всій території держави. Опади будуть лише в кількох областях.

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Погода в Україні - прийдуть дощі, але лише в кілька областей/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 13 і 14 липня, буде аномально спекотною і сухою. У більшості областей денна температура повітря триматиметься на рівні від +33 до +38 градусів, а на півдні та у центрі місцями може навіть прогріватися до +40 градусів.

Опади ймовірні лише у деяких областях на заході країни у вечірні та нічні години. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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Також він наголосив, що високому рівні збережеться пожежна небезпека, яка сягатиме максимального 5 класу по всій території України.

Погода в Україні 13 липня

У західних областях

У західних областях вночі без істотних опадів, вдень очікуються короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали, 17-22 м/с. Вітер південної чверті, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +33...+38.

У північних областях

У північних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +32...+37.

У центральних областях

У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+24 градуси, вдень +34...+39.

На півдні України

У південній частині та у Криму очікується спекотна та суха погода, без опадів. Вітер східної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +21...+26 градусів, вдень +34...+39.

У східних областях

У східних областях малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +30...+35.

Погода в Україні 13 липня/ meteoprog

Погода в Україні 14 липня

У західних областях

У західній частині протягом доби подекуди пройдуть локальні грозові дощі, часом у супроводі шквалів та граду. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+23, вдень +29...+34 градуси, у Вінницькій та Житомирській областях +33...+38.

У північних областях

У північних регіонах без опадів, лише у другій половині дня та ввечері на півночі Чернігівщини та Сумщини можливі грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19…+24, вдень +33…+38 градусів.

У центральних областях

У центрі України утримається спекотна та малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19…+24, вдень +35…+40 градусів.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно східної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +21...+26, вдень +35...+40 градусів.

У східних областях

У східних областях прогнозується суха та спекотна погода, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23, вдень +32...+37 градусів.

Погода в Україні 14 липня/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня назвала дату, коли в Україні послабиться спека. У частині областей вдарить +42 градуси, при цьому дощі можуть бути лише в одній з областей. Стало відомо, коли така сильна спека нарешті відступить.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спека зашкалюватиме і битиме рекорди – стало відомо, у яких областях цілий тиждень буде +40. Метеоролог розповів, якою буде погода упродовж тижня, з 8 по 14 липня.

Також раніше повідомлялося, що в Україні "вріже" майже 6-бальний шторм – нашу країну накриває нова магнітна буря. Цей геомагнітний шторм буде досить сильним і затягнеться на цілий тиждень.

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