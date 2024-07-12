Будуть грозові дощі, зливи і шквали: які області у вихідні накриють сильні опади

Погода в Україні у вихідні, 13 і 14 липня, буде аномально спекотною і сухою. У більшості областей денна температура повітря триматиметься на рівні від +33 до +38 градусів, а на півдні та у центрі місцями може навіть прогріватися до +40 градусів.
Опади ймовірні лише у деяких областях на заході країни у вечірні та нічні години. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.
Також він наголосив, що високому рівні збережеться пожежна небезпека, яка сягатиме максимального 5 класу по всій території України.
Погода в Україні 13 липня
У західних областях
У західних областях вночі без істотних опадів, вдень очікуються короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали, 17-22 м/с. Вітер південної чверті, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +33...+38.
У північних областях
У північних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +32...+37.
У центральних областях
У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+24 градуси, вдень +34...+39.
На півдні України
У південній частині та у Криму очікується спекотна та суха погода, без опадів. Вітер східної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +21...+26 градусів, вдень +34...+39.
У східних областях
У східних областях малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +30...+35.
Погода в Україні 14 липня
У західних областях
У західній частині протягом доби подекуди пройдуть локальні грозові дощі, часом у супроводі шквалів та граду. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+23, вдень +29...+34 градуси, у Вінницькій та Житомирській областях +33...+38.
У північних областях
У північних регіонах без опадів, лише у другій половині дня та ввечері на півночі Чернігівщини та Сумщини можливі грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19…+24, вдень +33…+38 градусів.
У центральних областях
У центрі України утримається спекотна та малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19…+24, вдень +35…+40 градусів.
На півдні України
У південній частині країни та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно східної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +21...+26, вдень +35...+40 градусів.
У східних областях
У східних областях прогнозується суха та спекотна погода, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23, вдень +32...+37 градусів.
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Погода в Україні – останні новини
Раніше синоптикиня назвала дату, коли в Україні послабиться спека. У частині областей вдарить +42 градуси, при цьому дощі можуть бути лише в одній з областей. Стало відомо, коли така сильна спека нарешті відступить.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спека зашкалюватиме і битиме рекорди – стало відомо, у яких областях цілий тиждень буде +40. Метеоролог розповів, якою буде погода упродовж тижня, з 8 по 14 липня.
Також раніше повідомлялося, що в Україні "вріже" майже 6-бальний шторм – нашу країну накриває нова магнітна буря. Цей геомагнітний шторм буде досить сильним і затягнеться на цілий тиждень.
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