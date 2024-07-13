УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

6-бальний шторм затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
13 липня 2024, 05:55
73
Очікується, що пік цієї сильної магнітної бурі буде 13-14 липня.
сонце, магнітна буря
В Україні затягується сильна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Після найсильнішої і затяжної магнітної бурі в країну увірвалася нова буря. Про це повідомляє meteoagent.

Вона накрила країну 9 липня і вдарила з потужністю 3-х балів. На такому ж рівні вона протрималася і наступного дня, але пізніше почала посилюватися. Очікується, що 11-12 липня магнітна буря зупинилася на 4-бальній потужності.

Очікується, що 13 липня сила геомагнітного шторму раптово підвищиться до майже 6-ти балів. На такому ж рівні вона буде і наступного дня, а після цього піде на спад. 15-16 липня вона зупиниться на потужності 3 бали і знизиться до мінімуму. Однак розслаблятися ще рано, адже 20-21 липня країну атакує нова магнітна буря.

відео дня
магнітна буря
В Україні затягується сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 4 спалахи класу С. Повідомляється, що 13 липня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 53 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

6-бальний шторм затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

6-бальний шторм затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

05:55 Синоптик
Могли вдарити по Пушиліну: нові деталі вибухів в Маріуполі - на місці багато швидких

Могли вдарити по Пушиліну: нові деталі вибухів в Маріуполі - на місці багато швидких

23:58 Україна
F-16 будуть, але: скільки літаків очікує отримати Україна - Bloomberg

F-16 будуть, але: скільки літаків очікує отримати Україна - Bloomberg

22:06 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Будуть грозові дощі, зливи і шквали: які області у вихідні накриють сильні опади 17108

Будуть грозові дощі, зливи і шквали: які області у вихідні накриють сильні опади

РФ може зупинити наступ і обстріли України: на який компроміс готовий Путін 6559

РФ може зупинити наступ і обстріли України: на який компроміс готовий Путін

У дві області прийде похолодання: де чекати грозові дощі і свіже повітря 4545

У дві області прийде похолодання: де чекати грозові дощі і свіже повітря

Назавжди залишиться в наших серцях : на полі бою загинув відомий український артист 4183

"Назавжди залишиться в наших серцях": на полі бою загинув відомий український артист

Останні новини

08:10

Про Байдена, його обмовки і чому це катастрофа для його кампанії

06:10

У росіян катастрофа: яких втрат зазнають окупантиПогляд

05:55

6-бальний шторм затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

05:28

Україна та США готують потужну помсту за "Охматдит": що може чекати на РФ

04:50

Лише найуважніші знайдуть 3 відмінності за картинці з котом за 12 секунд: складна загадка

Максим Розумний: Гаряча фаза війни в Україні може тривати 1-2 роки, вступ до НАТО - ключ до переговорів з РФМаксим Розумний: Гаряча фаза війни в Україні може тривати 1-2 роки, вступ до НАТО - ключ до переговорів з РФ
04:23

Що буде, якщо не забрати посилку з "Нової пошти" - правила 2024 року

03:40

Покликали ріелторів: Лопес і Аффлек офіційно намагаються продати свій маєток

03:00

Зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності - деталі

02:40

"Отримали обіцянки": розкрито невтішні підсумки саміту НАТО для України

Реклама
02:10

Продукти зберігатимуться довше: як правильно впорядкувати холодильник

01:35

Дуже складна головоломка: потрібно знайти трофей менш ніж за 30 секунд

12 липня, п'ятниця
23:58

Могли вдарити по Пушиліну: нові деталі вибухів в Маріуполі - на місці багато швидких

23:32

Учасник "Голосу" отримав серйозне поранення на фронті

23:21

Термін досить малий: як часто слід міняти сидіння унітазу - відповідь шокує

23:14

Пологи тривали 47 секунд: Макс Чмерковський став батьком утретє

22:57

Втратили цілу дивізію: Жорін розповів про масштабний розгром на Харківщині

22:06

F-16 будуть, але: скільки літаків очікує отримати Україна - Bloomberg

21:25

"Це реалістичний термін": стало відомо коли Україна стане членом НАТО

21:15

РФ працює над модернізацією атак по Україні: Коваленко назвав можливі загрози

21:02

Скільки зберігається борщ у холодильнику: несподівана відповідь приголомшить досвідчених гурманівВідео

Реклама
20:55

В Україні почали вводити графіки вимкнення водопостачання через дефіцит води

20:31

Пентагон заборонив Україні бити ATACMS по РФ після переговорів Остіна та Бєлоусова

19:45

РФ готується почати війну проти НАТО: в Німеччині назвали рік початку конфлікту

19:41

Обама і Пелосі готуються скинути Байдена - ЯковинаВідеоблоги

19:21

У дві області прийде похолодання: де чекати грозові дощі і свіже повітря

19:16

Чим годувати курей, щоб не клювали яйця: хитрий фокус гарантує результатВідео

19:10

Таємна гра проти України: хто за нею стоїтьПогляд

18:50

Вішалки для одягу можуть зіпсувати одяг: як правильно складати речі

18:45

"Забрала швидка": зрадниця Наташа Корольова потрапила в біду

18:44

Партизани здійснили диверсію на Херсонщині: що вдалось знищити

18:38

Годин зі світлом буде більше: графіки вимкнення електроенергії на 13 липня

18:34

РФ може зупинити наступ і обстріли України: на який компроміс готовий Путін

18:07

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло: у Раді пояснили, що потрібно робити

18:04

Пасія Мурата Налчаджиоглу "видалила" його і зробила гучну заяву

18:00

Чи отримають повістку швидше ті, хто оновив дані через "Резерв+" - Міноборони

17:53

РФ погрожує підривом двох величезних дамб: яка справжня мета окупантів

17:31

Чутки про замах на директора Rheinmetall: в Німеччині звернулись до Росії

17:23

Частині українців доведеться платити за електрику більше: що сталося

17:19

Як без холодильника зберегти продукти: їжа не пропаде під час довгих відключеньВідео

17:18

Максим Галкін вразив вчинками на розкішному весіллі українців - що зробив

Реклама
17:17

Втратили усю техніку: в армії РФ патова ситуація на одному з напрямків Донеччини

16:57

На скільки років війни вистачить ресурсів РФ: Селезньов здивував припущенням

16:55

Потрапили просто "в яблучко": під Херсоном рибалки "дали ляща" російському дронуВідео

16:42

Ситуація загострюється: в ЗСУ назвали новий "найгарячіший" напрямок фронту

16:41

Полетять на 460 кілометрів: США готують для України нові високоточні ракети

16:26

"Ми пройшли через пекло": дочка Заворотнюк висловилася про смерть матері

16:13

Щастя накриє хвилею: що потрібно зробити в домі 13 липня - прикмети

16:11

Провокація на білорусько-українському кордоні: в ЦНС назвали ймовірні терміни

15:34

У РФ хочуть заблокувати YouTube на початку осені - російські пропагандисти

15:34

"Це можливо": експерт сказав, коли Україна вийде на кордони 1991 року

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти