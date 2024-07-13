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В Україні сильно погіршиться погода: де литимуть дощі з грозами та градом

Ангеліна Підвисоцька
13 липня 2024, 19:07оновлено 13 липня, 20:34
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Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України 14 липня будуть сильні пориви вітру.
погода
Прогноз погоди в Україні на 14 липня / фото: УНІАН

Погода в Україні 14 липня буде дуже спекотною. Водночас в багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території західних та Житомирської областей вдень будуть грози, дощ та град. Потужні пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що лише з 18-20 липня буде відчутне послаблення температури повітря. Очікується це на території західних, північних та Вінницької областей. В інших регіонах буде спека. У Києві її пік припаде на 14-16 липня.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 14 июля
Прогноз погоди в Україні на 14 липня / фото: ventusky

Погода 14 липня

В Україні 14 липня синоптики прогнозують дощі з грозами на заході країни та в Житомирській області. Там навіть можуть бути шквали. Загалом вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Спекотна погода з температурою вночі 20-25°, в західних та східних областях 17-22°; вдень сильна спека 35-39°, у більшості західних областей 29-34°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +40

За даними meteoprog, 14 липня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде у Кіровоградській області. Там температура повітря підвищиться до +23...+40 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+32 градусів.

погода 14 июля
Прогноз погоди в Україні на 14 липня / фото: meteoprog

Погода 14 липня у Києві

У Києві 14 липня буде спека. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°; у Києві температура вночі 22-24°, вдень сильна спека 35-37°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 14 июля
Прогноз погоди в Україні на 14 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня назвала дату, коли в Україні послабиться спека. У частині областей вдарить +42 градуси, при цьому дощі можуть бути лише в одній з областей. Стало відомо, коли така сильна спека нарешті відступить.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спека зашкалюватиме і битиме рекорди – стало відомо, у яких областях цілий тиждень буде +40. Метеоролог розповів, якою буде погода упродовж тижня, з 8 по 14 липня.

Також раніше повідомлялося, що в Україні "вріже" майже 6-бальний шторм – нашу країну накриває нова магнітна буря. Цей геомагнітний шторм буде досить сильним і затягнеться на цілий тиждень.

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