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Повернеться нестерпна спека: де в Україні вдарить +37 градусів

Альона Вороніна
26 липня 2024, 12:29
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У деяких областях температура повітря знову зашкалюватиме, опади очікуються лише в невеликій частині регіонів нашої держави.

Погода, солнце, лето
Погода в Україні знову буде спекотною/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 27 і 28 липня, відзначиться короткочасним поверненням спеки. Після відносно недовгого періоду зниження температури тепер високі температури повітря знову повернуться, особливо в південні та центральні області країни.

Опади у вихідні очікуються тільки місцями у південних та західних областях. В інших частинах нашої держави в суботу та неділю буде сухо і переважно малохмарно. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

відео дня

Погода в Україні 27 липня

У західних областях

У західних областях вночі місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза; вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +25...+30. У Карпатах вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У північних областях

У північних областях вночі місцями можливі короткочасні грозові дощі, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32.

У центральних областях

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +30...+35.

На півдні України

У південній частині України та у Криму вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів. У Криму протягом доби очікується нестійка погода з дощами та грозами. Вітер північний/ північно-східний, 7-12 м/с, при грозах можливі окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +30...+35, у Криму +25...+30.

У східних областях

У східних областях погода очікується сухою та спекотною. Вітер східний/ північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +29...+34.

Погода в Украине 27 июля
Погода в Україні 27 липня/ meteoprog

Погода в Україні 28 липня

У західних областях

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Лише ввечері на крайньому заході регіону можливі грозові дощі. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17, вдень +28...+33 градуси. У Карпатах уночі +9…+14 градусів, удень +21…+26.

У північних областях

У північних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 градусів, вдень +29…+34.

У центральних областях

У центральних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північної чверті, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +31...+36.

На півдні України

У південних областях та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +32...+37.

У східних областях

У східних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +30...+35.

Погода в Украине 28 июля
Погода в Україні 28 липня/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше стало відомо, коли і де в Україні чекати на похолодання – температура впаде до +13 і будуть дощі. Україну накриє контрастна погода – у частині областей вдень температура буде +20 градусів, а в частині – +32 градуси.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в серпні 2024 року. Синоптик прогнозує загалом комфортну погоду в останній місяць літа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країну атакувала жорстка магнітна буря – "трусити" буде цілих 5 днів. Потужність цього геомагнітного шторму підвищилася до майже 7-бальної потужності.

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