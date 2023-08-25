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У кількох областях будуть заморозки: погода в Україні на вересень 2023

Альона Вороніна
25 серпня 2023, 13:38 оновлено 25 серпня, 13:40
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Середня температура повітря загалом буде вищою, ніж у такий самий період у минулі роки. Але подекуди стовпчик термометра опускатиметься до мінусових температур.

Погода, природа, осень, осенний лес
Погода в Україні на вересень 2023 – буде тепло, але подекуди будуть заморозки/ Unsplash

Погода в Україні у вересні 2023 року буде відносно теплою. Середня температура повітря у нашій державі буде вищою, ніж у цей самий період в минулі роки. Стовпчики термометра в середньому триматимуться на рівні 15-19 градусів тепла, а в Карпатах цей показник становитиме 12-13 градусів, що на 1-2 градусів вище за норму.

Про це свідчить прогноз на вересень, розміщений на сайті Укргідрометцентру. Зазначається, що очікується місячна кількість опадів на рівні 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-100 мм. Такі цифри перебувають у межах норми.

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В Укргідрометцентрі з посиланням на дані багаторічних спостережень зазначають, що у вересні середня місячна температура становитиме 13-17 градусів. У південній частині нашої держави стовпчики термометрів піднімуться до 18-20 градусів, у гірських районах температура становитиме 9-15 градусів.

Абсолютний максимум температури може становити 33-38,8 градусів, в гірських районах місцями 24-32 градуси.

При цьому абсолютний мінімум температури може становити 1-8 градусів морозу. На півдні Херсонської та Запорізькій областей місцями стовпчик термометра може показувати 0-1 градусів тепла, в Криму 1-5,5 градусів тепла.

У вересні подекуди можливі заморозки.

"Заморозки у повітрі відмічено у другій та третій декадах, в Карпатах, на північному сході країни, Черкащині та Кіровоградщині – у першій декаді", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Середня місячна кількість опадів становитиме 37-74 мм, у південній частині локально 28-36 мм, в Карпатському регіоні місцями 77-108 мм, в Карпатах до 130 мм.

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Погода в Києві у вересні 2023 року (прогноз погоди розрахований на основі історичних даних за 70 років)/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що під кінець серпня Україну накриє ще одна хвиля пекельних температур. Найвища температура повітря спостерігатиметься упродовж трьох днів наприкінці серпня. Пік спеки настане 28-30 серпня.

Також синоптик розповів, коли чекати зниження температури в Україні. Синоптик зазначив, що така погода буде спостерігатися до кінця місяця, "і десь на вересень можливе відчутне зниження температури".

Нагадаємо, ми розповідали про погоду в Україні на тиждень з 21 по 27 серпня. Спекотна погода зберігатиме свої позиції на початку тижня, але далі стовпчики термометрів поповзуть вниз. Варто бути готовими до опадів.

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