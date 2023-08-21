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Пекельна спека в Україні: синоптик розповів, коли чекати зниження температури

Аліна Дембіцька
21 серпня 2023, 19:14 оновлено 21 серпня, 19:14
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Синоптик зазначив, що така погода буде спостерігатися до кінця місяця, "і десь на вересень можливе відчутне зниження температури".
лето
Синоптик розповів, коли чекати зниження температури / Колаж: Главред, фото: unsplash.com

Спекотна та суха погода з температурою понад 30 градусів протримається в Україні до кінця літа. Зниження температури можна очікувати на початку осені. Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик у коментарі "РБК-Україна".

"Десять днів будуть спекотними. Як була погода в попередні дні, така вона і залишиться, нічого істотно не зміниться", - сказав синоптик.

За його словами, опади можливі лише в Карпатах. Водночас у північних та північно-східних областях можливий дрібний дощ. Загалом, дощів буде "обмаль", каже Білик.

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Синоптик зазначив, що така погода буде спостерігатися до кінця місяця, "і десь на вересень можливе відчутне зниження температури".

Він також нагадав, що спекотним був "майже весь серпень", але "колись це закінчиться". "Ті прогнози, які у нас зараз є, обіцяють на початку вересня (похолодання, - ред.)", - додав Білик.

Погода в Україні на осінь 2023

Нещодавно кандидат завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Укрдмі ДСНС України та НАН України Віра Балабух розповіла, що осінь в Україні буде теплою і сухою. Такі погодні умови будуть характерні особливо для першої половини осені.

Окрім того, раніше синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

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