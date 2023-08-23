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Спека рване до +40: Україну накриє ще одна хвиля пекельних температур

Альона Вороніна
23 серпня 2023, 12:21 оновлено 23 серпня, 12:25
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Найвища температура повітря спостерігатиметься упродовж трьох днів наприкінці серпня.

Погода, природа, лето, цветы
Погода в Україні – нашу державу накриє ще одна хвиля пекельних температур +40/ Unsplash

Погода в Україні останнім часом дражниться з нами постійним підвищенням температури повітря. І хоч у найближчі дні синоптики обіцяють відносну прохолоду, це не означає, що літо здало свої позиції. До кінця серпня на українців чекає ще одна хвиля неймовірної спеки.

Температура почне поступово підніматися з 26 серпня, але пік спеки настане 28-30 серпня. У деяких регіонах стовпчики термометра підійматимуться до позначки близько +40 градусів. Таким прогнозом поділився український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич, пише "Телеграф".

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За його словами, у найближчі дні в нашу державу увірветься маса свіжого повітря з боку Балтійського моря і Скандинавського півострова. Через це середній показник температури повітря знизиться на кілька градусів.

Проте вже незадовго після цього температура знову почне зростати. Показники ставатимуть вищими з суботи, 26 серпня. До найвищої очікуваної позначки стовпчики термометрів доберуться з наступного понеділка по середу – з 28 по 30 серпня.

У названий період часу температура повітря триматиметься у середньому на рівні 30-35 градусів вдень і 17-22 градуси вночі. Але у південних регіонах вдень температура може піднятися і до 38 градусів, зазначає синоптик.

"Чергова хвиля спеки може сприяти подальшому посиленню посухи, а також підвищенню рівня пожежної небезпеки в деяких областях", – наголосив Кібальчич.

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Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що погода в Україні на День прапора і День Незалежності зберігатиме спекотні температури. Проте 24 серпня на територію нашої держави насунуться дощі. Але випадуть вони не у всіх областях, а лише на заході країни.

Також синоптик розповів, коли чекати зниження температури в Україні. Синоптик зазначив, що така погода буде спостерігатися до кінця місяця, "і десь на вересень можливе відчутне зниження температури".

Нагадаємо, ми розповідали про погоду в Україні на тиждень з 21 по 27 серпня. Спекотна погода зберігатиме свої позиції на початку тижня, але далі стовпчики термометрів поповзуть вниз. Варто бути готовими до опадів.

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