Спека рване до +40: Україну накриє ще одна хвиля пекельних температур

Погода в Україні останнім часом дражниться з нами постійним підвищенням температури повітря. І хоч у найближчі дні синоптики обіцяють відносну прохолоду, це не означає, що літо здало свої позиції. До кінця серпня на українців чекає ще одна хвиля неймовірної спеки.
Температура почне поступово підніматися з 26 серпня, але пік спеки настане 28-30 серпня. У деяких регіонах стовпчики термометра підійматимуться до позначки близько +40 градусів. Таким прогнозом поділився український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич, пише "Телеграф".
За його словами, у найближчі дні в нашу державу увірветься маса свіжого повітря з боку Балтійського моря і Скандинавського півострова. Через це середній показник температури повітря знизиться на кілька градусів.
Проте вже незадовго після цього температура знову почне зростати. Показники ставатимуть вищими з суботи, 26 серпня. До найвищої очікуваної позначки стовпчики термометрів доберуться з наступного понеділка по середу – з 28 по 30 серпня.
У названий період часу температура повітря триматиметься у середньому на рівні 30-35 градусів вдень і 17-22 градуси вночі. Але у південних регіонах вдень температура може піднятися і до 38 градусів, зазначає синоптик.
"Чергова хвиля спеки може сприяти подальшому посиленню посухи, а також підвищенню рівня пожежної небезпеки в деяких областях", – наголосив Кібальчич.
Погода в Україні
Раніше повідомлялося, що погода в Україні на День прапора і День Незалежності зберігатиме спекотні температури. Проте 24 серпня на територію нашої держави насунуться дощі. Але випадуть вони не у всіх областях, а лише на заході країни.
Також синоптик розповів, коли чекати зниження температури в Україні. Синоптик зазначив, що така погода буде спостерігатися до кінця місяця, "і десь на вересень можливе відчутне зниження температури".
Нагадаємо, ми розповідали про погоду в Україні на тиждень з 21 по 27 серпня. Спекотна погода зберігатиме свої позиції на початку тижня, але далі стовпчики термометрів поповзуть вниз. Варто бути готовими до опадів.
Читайте також: