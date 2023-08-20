Накриють град і дощі, температура піде на спад: погода в Україні на тиждень

Спекотна погода зберігатиме свої позиції на початку тижня, але далі стовпчики термометрів поповзуть вниз. Варто бути готовими до опадів.

https://glavred.net/synoptic/nakroyut-grad-i-dozhdi-temperatura-poydet-na-spad-pogoda-v-ukraine-na-nedelyu-10494472.html Посилання скопійоване

Погода в Україні на тиждень – будуть дощі й температура піде на спад/ Unsplash

Погода в Україні на тиждень з 21 по 27 серпня почне ставати трохи прохолоднішою після сильної спеки. Опади подекуди будуть упродовж тижня, але найбільше дощів варто очікувати наприкінці тижня та у вихідні.

Такий прогноз на тиждень дав синоптик Ігор Кибальчич, пише Meteoprog. Він зазначає, що хоч погода ще буде трохи спекотною, ближче до кінця тижня вона уже ставатиме прохолоднішою.

відео дня

За словами синоптика, на початку тижня спекотна погода ще не здаватиме свої позиції. Але поступово день за днем починаючи із західних та північних областей почне приходити свіжа і прохолодна погода.

"Тому з вівторка (22 серпня – ред.) температурне тло в Україні почне поступово знижуватися і вже в другій половині тижня досягне середніх багаторічних значень", – зазначив синоптик.

Він додав, що упродовж тижня дуже великої кількості опадів не буде, але ближче до вихідних синоптична ситуація зміниться і з’являться умови для випадання дощів, але за винятком південних та східних регіонів.

Погода в Україні 21 серпня

У понеділок, 21 серпня, випадуть невелику короткочасні грозові дощі. На опади варто очікувати у північних, східних областях, а вдень також на Поліссі. В інших регіонах нашої держави істотних опадів не очікується.

Вітер буде переважно північно-західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С, у південних і місцями центральних областях +33…+38 °С.

Погода в Україні 21 серпня/ meteo.gov.ua

Погода в Україні 22 серпня

У вівторок, 22 серпня, будуть невеликі дощі, а подекуди навіть з грозами на півночі лівобережжя. На решті території нашої держави опадів не очікується.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Стовпчик термометра вночі коливатиметься в діапазоні +16…+21 °С, вдень +25…+30 °С. У північній частині вночі +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С. На півдні збережеться спекотна погода, температура повітря вдень коливатиметься у межах +32…+37 °С.

Погода в Україні 22 серпня/ meteo.gov.ua

Погода в Україні 23 серпня

У середу, 23 серпня, сонячна і суха погода утримуватиме свої позиції на більшій частині території нашої держави. Короткочасні грозові дощі будуть лише вдень у Карпатах і на Прикарпатті.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +25…+30 °С. У південній половині вночі +17...+22 °С, вдень +29...+34 °С.

Погода в Україні 23 серпня/ meteo.gov.ua

Погода в Україні 24 серпня

Опадів не варто очікувати у День Незалежності України, 24 серпня. Четвер пройде майже всюди без опадів, лише вдень на півночі лівобережжя подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі.

Вітер утримається північно-західної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +27…+32 °С, на півдні до +35 °С.

Погода в Україні 24 серпня/ meteo.gov.ua

Погода в Україні 25 серпня

Мінлива хмарність без опадів накриє Україну у п'ятницю, 25 серпня.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +20…+25 °С; у південній половині вночі +15…+20 °С, вдень +27…+32 °С.

Погода в Україні на вихідні 26-27 серпня

Погода в Україні 26 серпня

У суботу, 26 серпня, на правобережжі країни варто бути готовими до дощів з грозами, місцями навіть накриватиме град і будуть шквали 15-20 м/с.

На лівобережжі під впливом поля підвищеного тиску опадів не очікується. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень у південних та західних областях +30…+35 °С, на решті території +23…+28 °С.

Погода в Україні 27 серпня

У неділю, 27 серпня, у більшості областей буде нестійка погода з опадами і коливаннями температури. Сухо буде лише у південних та східних регіонах. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +29…+34 °С, у західних областях +20…+25 °С.

Погода в Києві на тиждень/ meteoprog

Якою буде погода в Україні восени 2023 року

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

Синоптик Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту розповіла, якою буде погода восени 2023. Навіть у жовтні та листопаді середня температура буде вищою від норми. А похолодання принесе тумани, мряку і заморозки.

Нагадаємо, синоптик попередила про різке зростання температури в Україні. Температурні рекорди уже не рідкість у нашій державі. Але є ймовірність, що скоро українцям доведеться на собі відчувати спеку від +40 до +45 градусів.

Вас також може зацікавити: