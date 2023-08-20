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Накриють град і дощі, температура піде на спад: погода в Україні на тиждень

Альона Вороніна
20 серпня 2023, 13:20 оновлено 20 серпня, 13:23
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Спекотна погода зберігатиме свої позиції на початку тижня, але далі стовпчики термометрів поповзуть вниз. Варто бути готовими до опадів.

Дождь, молния, погода, природа
Погода в Україні на тиждень – будуть дощі й температура піде на спад/ Unsplash

Погода в Україні на тиждень з 21 по 27 серпня почне ставати трохи прохолоднішою після сильної спеки. Опади подекуди будуть упродовж тижня, але найбільше дощів варто очікувати наприкінці тижня та у вихідні.

Такий прогноз на тиждень дав синоптик Ігор Кибальчич, пише Meteoprog. Він зазначає, що хоч погода ще буде трохи спекотною, ближче до кінця тижня вона уже ставатиме прохолоднішою.

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За словами синоптика, на початку тижня спекотна погода ще не здаватиме свої позиції. Але поступово день за днем починаючи із західних та північних областей почне приходити свіжа і прохолодна погода.

"Тому з вівторка (22 серпня – ред.) температурне тло в Україні почне поступово знижуватися і вже в другій половині тижня досягне середніх багаторічних значень", – зазначив синоптик.

Він додав, що упродовж тижня дуже великої кількості опадів не буде, але ближче до вихідних синоптична ситуація зміниться і з’являться умови для випадання дощів, але за винятком південних та східних регіонів.

Погода в Україні 21 серпня

У понеділок, 21 серпня, випадуть невелику короткочасні грозові дощі. На опади варто очікувати у північних, східних областях, а вдень також на Поліссі. В інших регіонах нашої держави істотних опадів не очікується.

Вітер буде переважно північно-західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С, у південних і місцями центральних областях +33…+38 °С.

Погода в Украине 21 августа
Погода в Україні 21 серпня/ meteo.gov.ua

Погода в Україні 22 серпня

У вівторок, 22 серпня, будуть невеликі дощі, а подекуди навіть з грозами на півночі лівобережжя. На решті території нашої держави опадів не очікується.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Стовпчик термометра вночі коливатиметься в діапазоні +16…+21 °С, вдень +25…+30 °С. У північній частині вночі +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С. На півдні збережеться спекотна погода, температура повітря вдень коливатиметься у межах +32…+37 °С.

Погода в Украине 21 августа
Погода в Україні 22 серпня/ meteo.gov.ua

Погода в Україні 23 серпня

У середу, 23 серпня, сонячна і суха погода утримуватиме свої позиції на більшій частині території нашої держави. Короткочасні грозові дощі будуть лише вдень у Карпатах і на Прикарпатті.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +25…+30 °С. У південній половині вночі +17...+22 °С, вдень +29...+34 °С.

Погода в Украине 23 августа
Погода в Україні 23 серпня/ meteo.gov.ua

Погода в Україні 24 серпня

Опадів не варто очікувати у День Незалежності України, 24 серпня. Четвер пройде майже всюди без опадів, лише вдень на півночі лівобережжя подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі.

Вітер утримається північно-західної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +27…+32 °С, на півдні до +35 °С.

Погода в Украине 24 августа
Погода в Україні 24 серпня/ meteo.gov.ua

Погода в Україні 25 серпня

Мінлива хмарність без опадів накриє Україну у п'ятницю, 25 серпня.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +20…+25 °С; у південній половині вночі +15…+20 °С, вдень +27…+32 °С.

Погода в Україні на вихідні 26-27 серпня

Погода в Україні 26 серпня

У суботу, 26 серпня, на правобережжі країни варто бути готовими до дощів з грозами, місцями навіть накриватиме град і будуть шквали 15-20 м/с.

На лівобережжі під впливом поля підвищеного тиску опадів не очікується. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень у південних та західних областях +30…+35 °С, на решті території +23…+28 °С.

Погода в Україні 27 серпня

У неділю, 27 серпня, у більшості областей буде нестійка погода з опадами і коливаннями температури. Сухо буде лише у південних та східних регіонах. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +29…+34 °С, у західних областях +20…+25 °С.

Погода в Киеве на неделю
Погода в Києві на тиждень/ meteoprog

Якою буде погода в Україні восени 2023 року

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

Синоптик Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту розповіла, якою буде погода восени 2023. Навіть у жовтні та листопаді середня температура буде вищою від норми. А похолодання принесе тумани, мряку і заморозки.

Нагадаємо, синоптик попередила про різке зростання температури в Україні. Температурні рекорди уже не рідкість у нашій державі. Але є ймовірність, що скоро українцям доведеться на собі відчувати спеку від +40 до +45 градусів.

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