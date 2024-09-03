Впаде температура і будуть зливи: похолодання накриє частину України

Погода в Україні у середу, 4 вересня, буде переважно комфортною, спеки у більшості областей не очікується – температура повітря буде нижчою, ніж у попередні дні.
При цьому в кількох областях навіть буде прохолодно. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
"Одразу видно, що несподівано прохолодно буде на Одещині, Дніпропетровщині, десь вдень місцями навіть +22…+25 градусів. Загалом завтра температура повітря в Україні буде нижчою, комфортною, +24…+29 градусів", – зазначила синоптикиня.
За її словами, помірна спека десь до +30 градусів очікується на крайньому сході, крайній півночі та північному заході нашої держави.
Дощі, навіть часом грозові зливи пройдуть 4 вересня у південній частині України. У другій половині дня або ввечері опади можуть дійти до Черкащини, Дніпропетровщини і Полтавщини. На решті території України завтра переважатиме суха повітряна маса, зазначає Діденко.
Погода в Києві 4 серпня
У Києві 4 серпня очікується суха тепла погода з комфортною температурою повітря +27 градусів. Синоптикиня зазначила, що у середу в столиці України може бути хмарно, але опадів не очікується.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україні вдарять грози, дощі та штормовий вітер – синоптикиня назвала дату похолодання. У багатьох областях України пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.
Також раніше повідомлялося, що у Києві погіршилася якість повітря – стала відома причина. У Броварському районі Київщини горить торф у шести осередках загальною площею 3,74 га.
Раніше Главред публікував прогноз магнітних бур на 2-4 вересня. Чого очікувати від сонячної активності 2-4 вересня розповіли експерти з Вашингтону. Так Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США опублікував свій прогноз сонячної та геомагнітної активності.
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