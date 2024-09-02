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Вдарять грози, дощі та штормовий вітер: синоптик назвала дату похолодання

Ангеліна Підвисоцька
2 вересня 2024, 19:29
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У багатьох областях України пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні на 3 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 3 вересня буде достатньо теплою. У деяких областях будуть дощі з грозами та сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Майже у всіх областях України в цей день буде високий рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що в Україну йде похолодання. Невелике зниження температури повітря очікується 4 вересня. Завтра, 3 вересня, очікуються дощі з грозами на південному сході, в Криму та вздовж смуги від Рівненської до Чернівецької області. Найнижча температура повітря буде на сході. Також очікуються сильні пориви вітру.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 3 сентября
Прогноз погоди в Україні на 3 вересня / фото: ventusky

Погода 3 вересня

В Україні 3 вересня буде мінлива хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються у південно-східних, Харківській, Кіровоградській та Одеській областях. Вітер в цей день буде східний та північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У східних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 15-20°, в західних областях 12-17°; вдень 26-31°, у східних областях 23-28°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +16

За даними meteoprog, 3 вересня в Україні буде теплим, але місцями дощовим. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+35 градусів. Найнижча температура буде в Черкаській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+30 градусів.

погода 3 сентября
Прогноз погоди в Україні на 3 вересня / фото: meteoprog

Погода 3 вересня у Києві

У Києві 3 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°, у Києві вночі 18-20°, вдень 28-30°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 3 сентября
Прогноз погоди в Україні на 3 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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