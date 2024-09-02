Вплив на людей і техніку: прогноз магнітних бур на 2-4 вересня

Експерти з США опублікували прогноз на три дні магнітних бур.

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Чого очікувати від сонячної активності 2-4 вересня / фото: depositphotos.com/ua

Чого очікувати від сонячної активності 2-4 вересня розповіли експерти з Вашингтону. Так Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США опублікував свій прогноз сонячної та геомагнітної активності.

Потужність геомагнітної бурі вимірюється К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. відео дня Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

На жаль, 2 вересня, у понеділок, сейсмологи прогнозують сонячну активність з К-індексом 5 (червоний рівень). Це буде сильна магнітна буря, яка до вівторка, 3 вересня, вщухне.

Вже в середу, 4 вересня, українці можуть видихнути, Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США зазначає, що в цей день не очікується суттєвих магнітних хвилювань.

Однак розслаблятися ще не час, адже, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години, прогноз може змінитися в будь-яку мить.

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