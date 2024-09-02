Вплив на людей і техніку: прогноз магнітних бур на 2-4 вересня

Чого очікувати від сонячної активності 2-4 вересня розповіли експерти з Вашингтону. Так Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США опублікував свій прогноз сонячної та геомагнітної активності.
Потужність геомагнітної бурі вимірюється К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
На жаль, 2 вересня, у понеділок, сейсмологи прогнозують сонячну активність з К-індексом 5 (червоний рівень). Це буде сильна магнітна буря, яка до вівторка, 3 вересня, вщухне.
Вже в середу, 4 вересня, українці можуть видихнути, Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США зазначає, що в цей день не очікується суттєвих магнітних хвилювань.
Однак розслаблятися ще не час, адже, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години, прогноз може змінитися в будь-яку мить.
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