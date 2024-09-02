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Вдарить +8 градусів: у яких областях України різко похолодає

Альона Вороніна
2 вересня 2024, 10:41
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У більшості регіонів не передбачається опадів. Але у деяких областях очікуються дощі з грозами.

Погода, осень
Погода в Україні - у деяких регіонах вдарить +8 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні упродовж тижня, з 2 по 8 вересня, буде переважно теплою і сухою, будуть триматися стійкі східні вітри.

Практично упродовж всієї першої декади вересня на погоду в нашій державі буде впливати південно-західна периферія потужного і малорухомого антициклону, центр якого розташується над північно-східною Європою. Тому не передбачається сильних опадів на більшій частині території України. Опади очікуються лише на півдні нашої держави – там періодично будуть проходити дощі різної інтенсивності. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

відео дня

У деяких регіонах трохи похолодає. Так, у багатьох областях нічна температура опускатиметься до рівня +10…+12 градусів, а в Карпатах у деякі дні буде навіть +8 градусів.

Погода в Україні 2 вересня

У понеділок, 2 вересня, на більшій частині території України опадів не передбачається. Лише вдень та ввечері у Приазов'ї, Запорізькій області та у Криму пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер східний, 5-10 м/с, на сході 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17...+22 градуси, вдень +28...+33 градусів. У Карпатах вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25.

Погода в Україні 3 вересня

У вівторок, 3 вересня, у Приазов'ї та центральних регіонах, вдень також місцями на Харківщині пройдуть дощі у супроводі гроз, місцями можливі шквали, 15-20 м/с. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі у західних областях +12…+17 градусів, на решті території +17…+22, вдень +28…+33 градуси, на Закарпатті до +35.

Погода в Украине 3 сентября
Погода в Україні 3 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 вересня

У середу, 4 вересня, нестійка погода з опадами очікується у центральних, південних регіонах та на Вінниччині. Подекуди пройдуть сильні зливи з грозами. У решті областей переважно сухо. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +27...+32.

Погода в Украине 4 сентября
Погода в Україні 4 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 5 вересня

У четвер, 5 вересня, під впливом південно-західної периферії антициклону у більшості областей України опадів не прогнозується. І лише у південних областях, а також у Криму місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер східний, 7-12 м/с, у Приазов'ї та на півдні місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32.

Погода в Украине 5 сентября
Погода в Україні 5 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 6 вересня

У п'ятницю, 6 вересня, по всій території України переважатиме сонячна погода, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 градус, у північних та східних областях +10…+15; вдень +25...+30 градусів.

Погода в Украине 6 сентября
Погода в Україні 6 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 7 вересня

У суботу, 7 вересня, в усіх областях України утримається малохмарна погода без опадів. Вітер східного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 градусів, у північних та східних областях +10…+15; вдень +25...+30 градусів.

Погода в Україні 8 вересня

У неділю, 8 вересня, в Україні переважно без опадів, лише вдень у Криму та місцями у південних областях пройдуть невеликі дощі, часом з грозою. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 градусів, у північних та східних областях +9…+14; вдень +23...+28 градусів.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриють штормовий вітер та грози – стало відомо, коли в Україну увірветься "бабине літо". Синоптики попереджають, що грозові дощі очікуються у багатьох областях країни.

Також раніше повідомлялося, що буде спека до 40 градусів та заморозки – синоптики вразили прогнозом погоди на вересень. Абсолютний максимум температури повітря становить 33-38,8 градусів за Цельсієм.

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