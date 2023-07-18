Україну накриває майже 7-бальний шторм: потужна магнітна буря затягується

Магнітна буря в Україні дуже сильно затягнулася. Її потужність зросте і досягатиме майже 7 балів. Про це повідомляє meteoagent.
Варто відзначити, що магнітна буря почалася ще 15 липня. Тоді її потужність була на рівні майже 4-х балів. Однак відразу на наступний день вона стала майже 6-бальною. 17 липня потужність магнітної бурі знизилася до понад 4-х балів, проте вже сьогодні, 18 липня, Україну накрив геомагнітний шторм з новою силою.
Очікувалося, що буря закінчиться 19 липня, але вона серйозно затягується. За прогнозом, 19 липня потужність шторму знизиться до майже 5-ти балів, а 20 липня знову зросте і наблизиться до 7-ми балів, що робить цю магнітну бурю дуже сильною.
21 липня буря буде на такому ж рівні і лише наступного дня, можливо, піде на спад.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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