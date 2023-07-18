Україну накриває майже 7-бальний шторм: потужна магнітна буря затягується

Дуже сильна магнітна буря накрила Україну і триватиме цілий тиждень.

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Україну накрила затяжна магнітна буря / Колаж: Главред, фото: pixabay , ua.depositphotos.com

Магнітна буря в Україні дуже сильно затягнулася. Її потужність зросте і досягатиме майже 7 балів. Про це повідомляє meteoagent.

Варто відзначити, що магнітна буря почалася ще 15 липня. Тоді її потужність була на рівні майже 4-х балів. Однак відразу на наступний день вона стала майже 6-бальною. 17 липня потужність магнітної бурі знизилася до понад 4-х балів, проте вже сьогодні, 18 липня, Україну накрив геомагнітний шторм з новою силою.

Очікувалося, що буря закінчиться 19 липня, але вона серйозно затягується. За прогнозом, 19 липня потужність шторму знизиться до майже 5-ти балів, а 20 липня знову зросте і наблизиться до 7-ми балів, що робить цю магнітну бурю дуже сильною.

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21 липня буря буде на такому ж рівні і лише наступного дня, можливо, піде на спад.

Магнітна буря накрила Україну / фото: скріншот meteoagent

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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