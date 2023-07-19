Україну накриє похолодання: де вдарить потужна гроза і почне засипати градом

У Києві 20 липня мінімальна температура повітря передбачається в межах + 15...+ 17 градусів, максимальна +26...+ 28 градусів.

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Погода в Україні / goodfon

Погода в Україні 20 липня буде неприємною. Як прогнозують синоптики, місцями країну накриють дощ з грозою і градом.

"Короткочасні дощі, які пройдуть хоча і в різний час доби, проте практично всюди в Україні. При грозах можливі сильні зливи, поривчастий вітер і град", - розповіла синоптик Наталка Діденко в Facebook.

За даними Діденко, Крим і Приазов'я хіба що утримаються завтра від опадів.

відео дня

Як розповіла синоптик, вночі на більшості території очікується + 13...+ 19 градусів, на півдні до +20...+22.

Протягом дня, як зазначила Діденко, температура повітря становитиме в більшості областей України + 23...+ 29 градусів, на півдні місцями до +30...+ 32 градусів.

"Невеликий острівець більш холодної погоди виллється завтра на Дніпропетровщині, Полтавщині та навколо Кропивницького, тимчасово завтра там +19...+ 23 градуси", - додала вона.

У Києві 20 липня мінімальна температура повітря передбачається в межах +15...+17 градусів, максимальна +26...+ 28 градусів. Дощ з грозою можливий завтра в Києві до вечора.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на серпень в Україні

Україну атакує спека з Сахари. Весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

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